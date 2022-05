Venemaa gaasitarned Soome ähvardavad nädala lõpus katkeda

Soome gaasifirma Gasum teatas, et tõenäoliselt lõpetab Venemaa laupäeval gaasi müügi Soomele, sest ettevõte pole nõus gaasitarnete eest rublades tasuma.

Gasum teatas teisipäeval, et peab võimalikuks, et laupäeval lõpetab Vene riiklik gaasifirma Gazprom gaasitarned Soomele.

Gasumil on Gazpromiga pikaajaline leping ning kaks firmat on omavahel lepingutingimuste üle läbirääkimisi pidanud sügisest saadik. Üheks probleemiks on gaasimaksete nõudmine rublades, millega Gasum pole nõustunud.

"Gasum ei nõustu Gazpromi nõudmisega minna üle rublamaksetele ega hakka seetõttu maksma lepingujärgset tasu rublades või väljapakutud süsteemis. Lisaks on ettevõtetel märkimisväärne erimeelsus muude nõudmiste suhtes," teatas Gasum.

Gasumi sõnul on erimeelsused nii suured, et ettevõte on otsustanud minna asjaga vahekohtusse.

Gazprom on andnud Gasumile nõudmistele vastamiseks aega selle nädala reedeni. Sama tähtaja on Gazprom esitanud ka paljudele teistele Euroopa Liidu riikidele. Aprillis katkestas Venemaa gaasitarned Poolasse ja Bulgaariasse, kes keeldusid uutest tingimustest.

Suurima probleemi põhjustaks gaasitarnete peatumine Soome tööstusele, mille tarbimine moodustab kaks kolmandikku gaasi tarbimisest Soomes. Suurimad gaasitarbijad on keemia- ja metsatööstus.

Gasumi sõnul püüavad nad tagada gaasi kõigile oma klientidele, kuid ettevõte hoiatas, et see võib osutuda keeruliseks.

Samas ei tekiks probleeme kodutarbijatel, kes on Soome seaduste järgi kaitstud tarbijad, mis tähendab, et neile tagab gaasi Soome riik oma varudest.

Maagaas ei ole Soome jaoks sama oluline energiakandja kui Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikidele, moodustades energiatarbimisest umbes viis protsenti.

Eelmise nädala lõpus peatas Venemaa elektritarned Soome.