Gazprom kinnitas gaasitarnete peatamist Soome

Venemaa gaasiettevõte Gazprom kinnitas reedel, et peatab alates laupäevast gaasimüügi Soome riiklikule gaasifirmale Gasum.

Gazprom Export teatas, et Gasum pole maksnud aprillis tarnitud gaasi eest Venemaa uute reeglite alusel, mis nõuavad tasumist rublades.

Gazprom lisas, et kaitseb oma huve Soome ettevõtte algatatud vahekohtumenetluses.

Gasum teatas juba varem sel nädalal, et Gazprom ilmselt lõpetab laupäevast gaasitarned Soomele.

Gasumil on Gazpromiga pikaajaline leping ning kaks firmat on omavahel lepingutingimuste üle läbirääkimisi pidanud sügisest saadik. Üheks probleemiks on gaasimaksete nõudmine rublades, millega Gasum pole nõustunud.

"Gasum ei nõustu Gazpromi nõudmisega minna üle rublamaksetele ega hakka seetõttu maksma lepingujärgset tasu rublades või väljapakutud süsteemis. Lisaks on ettevõtetel märkimisväärne erimeelsus muude nõudmiste suhtes," teatas Gasum.

Gasumi sõnul on erimeelsused nii suured, et ettevõte on otsustanud minna asjaga vahekohtusse.