Yellen: Ukrainal on kiiresti raha vaja

Rahandusministri sõnul ei piisa Ukraina sõjajärgseks ülesehitustööks mõeldud fondidest, vaid raha on vaja kohe.

"Ukraina vältimatu rahavajadus on märkimisväärne. Ukraina ametnike ennastsalgavuse ja vapruse tõttu jätkab valitsus tööd, kuid neil kuil, kui makse pole võimalik korralikult koguda, vajab Ukraina raha, et maksta sõdureile, töötajaile ja pensionäridele, samuti selleks, et hoida töös majandust, mis katab kodanike põhivajadused," rääkis Yellen.