Saksamaa plaanib Schröderilt ära võtta kontoriruumid

Saksamaa võimuliit tahab ekskantsler Gerhard Schröderilt ära võtta Berliini kontoriruumid, et karistada teda tema jätkuvate sidemete eest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Ajaleht Bild kirjutab, et Saksamaa koalitsioon soovib otsuse Schröderi ruumide suhtes teha neljapäeval. Schröder on Saksamaa võimupartei sotsiaaldemokraatide liige (SPD), vahendas Politico.

Schröder saaks aga riigilt iga kuu edasi 8300 eurot, kuna on riigi endine kantsler. Tema kontoriruumid asuvad Berliinis kuulsal Unter den Lindeni puiesteel. Tal on kuus tuba ja see läheb Saksamaa maksumaksjale maksma 407 000 eurot aastas. Lähedal asub ka Venemaa saatkonna hoone.

Schröder on pälvinud kriitikat nii Saksamaal kui ka välismaal, kuna pole jätkuvalt sidemeid Putiniga katkestanud.

Ajalehele New York Times antud intervjuus avaldas Schröder veendumust, et Putin ei saa sõjakuritegudes süüdi olla, sest käsku ei andnud tema, vaid see tuli madalamalt tasemelt.

Schröderi sõnul ei saa sellist riiki nagu Venemaa pikemaks ajaks ei poliitiliselt ega majanduslikult isoleerida.

Schröderi parlamendibüroo töötajad lahkusid märtsis protestiks ekskantsleri Vene-suhete üle kõik korraga ametist.