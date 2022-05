Esimese 5G sagedusloa hind on enampakkumisel tõusnud 5,2 miljoni euroni

Kahe nädalaga on 5G sagedusloa enampakkumisel jõudnud esimese sagedusala hind 5,2 miljoni euroni.

Esimene kolmest sagedusloast pandi oksjonile 3. mail ning selle nimel võistlevad Elisa, Telia, Tele2 ja Bite.

Sageduslubade alghind oli enampakkumisel 1 597 000 eurot ning 18. mai viimaseks pakkumisvooruks oli see tõusnud 5,2 miljoni euroni.

Igal tööpäeval toimub kolm kirjaliku pakkumise vooru, mis lõppevad kell üheksa hommikul, kell 12 ja kell 15. Vooru lõpus avatakse ettevõtetelt saabunud e-kirjad ja koostatakse pingerida, mis saadetakse kõigile osalejatele.

Esimese oksjonipäeva ehk teisipäeva õhtuks pakuti loa eest kaks miljonit eurot ja reedel jõuti 2,8 miljoni euroni. Möödunud reedel oli kõrgeim hind 4,3 miljonit eurot.

Iga uus pakkumine peab olema saja tuhande euro võrra kõrgem kui eelmine parim pakkumine, mistõttu liigutaksegi oksjonil edasi väikeste sammudega.

Enampakkumise saab lõpetada nii-öelda tühi voor ehk kui keegi enam kõrgeimat pakkumist ei ületa, kuulutatakse esimese sagedusloa võitja. Pärast seda pannakse oksjonile teine sagedusluba.

Esimese enampakkumise võitja teist ja kolmandat luba enam püüda ei tohi.

Esimeses voorus on enampakkumisel sagedusvahemikud 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz. Kõrgem ja madalam sagedusala on märgitud igale loale, kuid madalamaid alasid on lihtsam kasutada ning alates 3600 MHz-st kehtivad rangemad piirangud. Ida-Eestis tuleb seal tegutsemiseks küsida luba Venemaalt, mis kasutab sama ala oma kosmosesideks.

Konkursitingimustes on arvestatud, et kui Venemaa oma piirangud kaotab, jagatakse sagedusalad ringi kolmeks suuremaks blokiks. Praegu aga tuleb telekomifirmadel arvestada, et kõigile jääb kaks väiksemat 60–70 megahertsi laiust sagedusala.