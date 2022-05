Roose ootab ERR-i uutelt juhatuse liikmetelt värskeid mõtteid

Uue juhtkonna ees seisab uue telemaja ehitamine ja rahastamisküsimuste lahendamine.

Sisu poolelt soovib Roose rahaliste võimaluste olemasolu korral laiendada väliskorrespondentide võrku ja pöörata suuremat tähelepanu kultuurile ning laste- ja noortesaadetele.

"Üks on see, mida ootab nõukogu, mida ootab juhatuse esimees, mida ootab kollektiiv, aga oli selles mõttes ju kõrvalt siin päris valjusid hääli kuu aega tagasi, et tahetakse värskeid, uusi mõtteid. Seda uued juhatuse liikmed kindlasti ka pakuvad, nii et küsime nende käest," rääkis Roose.