ERR-i nõukogu kinnitas rahvusringhäälingu uue juhatuse

Juhatuse esimehe Erik Roose ettepanekul nimetas nõukogu ERR-i juhatuse liikmeteks Tiina Kaalepi, Toomas Luhatsi, Mart Luige ja Joel Sarve.

"Rahvusringhäälingut ja juhatust ootab eest töörohke periood ERR-i missiooni elluviimisel. Lahendamist vajavad nii eelarvelised küsimused kui ka toimepidavuse tagamine. Kõige selle juures on oluline hoida silme ees ülesannet pakkuda jätkuvalt kõige kvaliteetsemat, mõjukamat ja usaldusväärsemat eestikeelset ajakirjanduslikku sisu maailmas," märgib Erik Roose.

"Lahkuv juhtkond on teinud suurepärast tööd ja toonud rahvusringhäälingu auditooriuminumbrid rekordtasemetele, mille eest tuleb kõiki siiralt tunnustada," lisas Roose.

Ta ütles, et kõik uude juhatusse nimetatud inimesed on laiapõhjalise meediakogemusega, sealhulgas on neil kõikidel varasem tööalane kokkupuude ERR-iga.

Tiina Kaalep on pikaajalise ajakirjandusliku ja meediajuhi kogemusega, sealhulgas kuulus ta Eesti Rahvusringhäälingu juhatusse aastatel 2009-2012.

Toomas Luhats töötab praegu rahvusringhäälingu hanketoimetuse ja voogedastusprogrammi Jupiter juhatajana, enne seda tegutses ta juhtivatel kohtadel erasektoris.

Mart Luik on juhtinud mitme meediaorganisatsiooni tööd, aastatel 2012-2017 kuulus ta ERR-i nõukokku.

Joel Sarv on jätkav juhatuse liige.

ERR-i uue juhatuse ametiaeg algab 1. juunil. Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seadusele nimetatakse juhatus ametisse viieks aastaks.

Teisipäeval toimunud koosolekul valis nõukogu endi seast ka nõukogu esimehe. Esimehe kohal jätkab Rein Veidemann.