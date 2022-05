Biden teeb oma esimese visiidi Lõuna-Koreasse

Jaapan ja Lõuna-Korea on mõlemad USA lähedased liitlased. Pinged piirkonnas kasvavad, Põhja-Korea laiendab relvakatsetusi. USA luure teatel on võimalik, et Põhja-Korea võib Bideni reisi ajal läbi viia raketikatsetuse.

"Me valmistume kõikideks ettenägematuteks olukordadeks, sealhulgas selleks, et selline provokatsioon võib aset leida ajal, kui oleme Koreas või Jaapanis," ütles kolmapäeval USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Uus Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol soovib USA-ga kaitsekoostööd suurendada. See samm suure tõenäosusega vihastab nii Põhja-Koread kui ka Hiinat, hindas The Wall Street Journal.

Lõuna-Korea ja Jaapan muretsevad ka Hiina mõjuvõimu kasvamise pärast. Analüütikute hinnangul võib Peking Ukraina sõja tõttu suurendada survet Taiwanile.

"Biden võetakse piirkonnas soojalt vastu, Hiina välispoliitika on sundinud paljusid riike otsima Pekingile tasakaalu, nad proovivad suurendada suhteid Washingtoniga," ütles konsultatsioonifirma Eurasia Group analüütik Neil Thomas.

"Valge Maja jõuline vastus Venemaa sõjalisele tegevusele Ukrainas on paratamatult hajutanud USA tähelepanu muudelt prioriteetidelt," lisas Thomas.

Sullivan vestles kolmapäeval ka oma Hiina kolleegi Yang Jiechiga. Valge Maja teatel arutasid nad regionaalseid julgeolekuküsimusi. Hiina meedia teatas aga, et Yang süüdistas USA-d Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas Hiina-vastaste liitude kasutamises.