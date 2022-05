Scholz ei toeta Schröderi-vastaste sanktsioonide kehtestamist

Saksamaa parlament otsustas hiljuti, et Schröderilt võetakse ära tema kontoriruumid Berliinis. Scholzi sõnul oli see õige samm, kuid rõhutas, et endist kantslerit ei tohi enam rohkem karistada, vahendas Politico.

"Ma ei arva, et praegu oleks midagi muud vaja teha. Parim oleks, kui Gerhard Schröder oma positsioonidelt tagasi astuks," ütles Scholz.

Euroopa Parlament kutsus neljapäeval EL-i üles karistama eurooplasi, kes töötavad endiselt Venemaa firmade nõukogudes.

Schröder on praegu Venemaa riikliku naftafirma Rosneft nõukogu liige. Samuti tegutseb ta veel gaasimonopoli Gazprom nõukogus. Kuigi ekskantsler jäi ilma oma kontoriruumidest, saab ta riigilt endiselt edasi 8300 euro suurust igakuist toetust.

Scholz ja Hollandi peaminister Mark Rutte avaldasid optimismi, et Türgi vastusseis Soome ja Rootsi liitumisele NATO-ga on lahendatav. "Olen kindel, et selle probleemi saab lahendada," märkis Scholz.

"Usun, et lõpuks on võimalik leida ühine seisukoht Soome ja Rootsi ühinemise küsimuses," ütles Rutte.