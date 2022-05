FT: Balti poliitikuid pahandab Scholzi ja Macroni vestlus Putiniga

Balti riikide poliitikud on teravalt kritiseerinud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi telefonikõnet Venemaa liidri Vladimir Putiniga, milles arutati võimalusi Ukraina sadamate avamiseks, kirjutab ajaleht Financial Times.

Scholz ja Macron pidasid laupäeval Putiniga 80-minutilise telefonikõne, milles viimane ütles neile, et Moskva on valmis otsima võmalusi teraviljaekspordi taastamiseks Ukraina Musta mere sadamatest ja enda põllumajandusekspordi suurendamiseks, kui osad sanktsioonid kaotatakse. Paar päeva varem oli Itaalia peaminister Mario Draghi Putiniga samal teemal vestelnud.

Financial Times märgib, et Ida-Euroopa riikide poliitikuid teeb rahutuks nende Lääne-Euroopa kolleegide valmisolek rääkida Putiniga, kuna see tekitab kahtlusi, et mõni Euroopa Liidu riik tahab suruda Kiievit sõja lõpetamiseks oma territooriumi loovutama. Leht kirjutab, et Balti riikide hinnangul annavad sellised kõned Putinile üksnes võimu juurde ning selle asemel peaks Euroopa Ukrainale hoopis relvi juurde saatma.

Teiste seas toob Financial Times välja Eesti riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kriitika.

"See on uskumatu, kuidas Prantsusmaa ja Saksamaa praegused juhid sillutavad tahtmatult teed Venemaa uutele vägivallategudele. Macroni ja Scholzi tänane 80-minutiline telefonikõne Putiniga paneb paratamatult parafraseerima Macroni ennast - kas siin pole mitte tegemist ajusurmaga?" kirjutas Mihkelson laupäeval sotsiaalmeedias.

"Kuidas ometi pole Pariisis ega Berliinis õpitud minevikust? Miks otsitakse ettekäändeid Ukrainale relvaabiga viivitamisel ning miks eeldatakse, et Euroopa suurrahva vastast hävitussõda pidav Putini Venemaa hoiab ühtegi lubadust?" küsis Mihkelson.

Financial Times tsiteerib ka Eesti Välispoliitika Instituudi direktorit Kristi Raiki, kelle sõnul riskivad Scholz ja Macron sellega, et annavad "Putini valedele ja vastuvõetamatutele nõudmistele" legitiimsuse.

Ta lisas: "Ma ei jaga seisukohta, et ükski lääne liider ei peaks kunagi Putiniga rääkima. Kuid see, kuidas Macron ja Scholz seda teevad, pole mitte ainult kasutu, vaid ka oodatule vastupidise mõjuga."

Läti kaitseministri Artis Pabriksi hinnangul alandasid Macron ja Scholz ennast Putiniga rääkides.

"Paistab, et on mõni nn lääne liider, kellel on selge vajadus end alandada koos poliitilisest tegelikkusest täieliku eemaldumisega," kirjutas Pabriks sotsiaalmeedias.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles pühapäeval, et Venemaa peab olema isoleeritud. "Okupandile territooriumi hõivamiseks võimaluse andmine tähendab, et see võib korduda mujal," lisas ta.