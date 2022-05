Timmermans ERR-ile: Vene gaasist on väga raske vabaneda, aga seda peab tegema

Vene gaasikraani saaks lõplikult kinni keerata aastal 2027, aga selleks tuleb kiirendada rohepööret ja investeerida üle 200 miljardi euro. Samas ei suuda valitsused juba mitu nädalat kokku leppida sanktsioonides, mis keelustaksid Vene naftatoodete impordi.

Frans Timmermans on üks suurema mõjuvõimuga Brüsseli juhte. Jean-Claude Junckeri komisjonis pidas ta Varssavi ja Budapestiga kirglikke lahinguid õigusriigi rikkumiste üle. Ursula von der Leyeni juhitud komisjonis vastutab Timmermans rohepöörde eest.

Timmermans, kes räägib vabalt kuut keelt ja kel on ette näidata pikk karjäär Hollandi välisteenistuses ja poliitikas, ei loo illusioone, et Vene gaasist vabanemine saab olema keeruline.

"Pagana keeruline. Seda on tõesti väga raske teha. Aga me peame seda tegema. Meil on kohustus ukrainlaste ees, kes võitlevad vabaduse eest. Aga ka kohustus meie laste ees, meie enda vabaduse ja iseseisvuse nimel. Et saavutada energias suveräänsus. Ja ainus viis selle suveräänsuse saavutamiseks on vabaneda Vene gaasi ja nafta impordist. Mitte ainult selle sõja ajaks, vaid igaveseks," rääkis ta.

Kuni Vene torugaas Euroopasse jõuab, peaksid ettevõtted Gazpromiga arveldama üksnes eurodes, rõhutab Timmermans. Vastasel juhul minnakse kaasa (Venemaa presidendi Vladimir) Putini mänguga, kes püüab Vene keskpanka hoida elus välisvaluuta toel.

Kas ettevõtted, kes avavad Gazprompangas kontosid, kus eurod konverteeritakse rubladeks, mängivad reeglite järgi või mitte?

"Ma saan korrata seda, mida ütlesin. Lepinguid peab täitma eurodes ja sellega peab kaasas käima deklaratsioon, et neid tõepoolest täidetakse eurodes. Ei saa maksta rublades," ütles Timmermans.

"Me peame neid lepinguid täitma eurodes. Mitte mingil muul viisil. Ei ole lubatud maksta rublades."

Ungari kaupleb Euroopa Liidult 15 miljardit eurot selleks, et katkestada Vene nafta eksport Euroopasse. Ungari blokeerib sanktsioone.

"Ma leian, et olukord, kus sanktsioone blokeeritakse, on kurb. Samas ma mõistan osaliselt riike, kel puudub merepiir, et kui nad jäävad Vene gaasist ja naftast ilma, siis neil peab olema alternatiive. Poola ja Bulgaaria puhul oleme näinud, et teised Euroopa riigid on kohe tulnud appi. Saksamaa on aidanud Poolat, Kreeka on aidanud Bulgaariat," rääkis Timmermans.

"Me peame sanktsioneerima Putinit, me peame seda tegema kohe, sest ta peab barbaarset sõda süütute inimeste vastu Ukrainas, mis ei saa jääda vastuseta. Kui Ungaris on probleem gaasi ja naftaga, siis selle saame lahendada läbi solidaarsuse, mitte suurte rahanõuetega," lisas ta.

Timmermans on aastaid jälginud Ungari ja Poola õigusriigi arenguid. "Välisilm" uuris temalt, kas Euroopa Liit peaks leppima valitsusega, mis kirjeldab end uhkusega mitteliberaalsena, kus on keeruline rääkida vabast ajakirjandusest ja valitsusest sõltumatust õigussüsteemist. Euroopa Komisjon pole suutnud Ungaris seda trendi pöörata.

"Ma alustasin terve rea õiguslikke menetlusi Ungari vastu ja ma olen need kõik võitnud. Täna blokeerib komisjon Ungarile mõeldud taasteraha korruptsiooni tõttu. Nii et ei saa öelda, et komisjon ei teeks midagi. Me oleme Ungariga üsna karmid. Aga ma loodan, et ülejäänud Euroopa valitsused näevad, et mitteliberaalne demokraatia on otsene oht euroopalikule elukorraldusele, meie väärtustele. Ja et inimesele, kes joondub nii lähedalt Putiniga, isegi selle Putiniga, kes alustas agressiooni Ukrainas, tuleks pehmelt öeldes läheneda ettevaatlikult," rääkis Timmermans.

"Me oleme väga head nõudmaks igasuguseid asju riikidelt, kes tahavad saada EL-i liikmeks. Aga kui riik on juba liikmeks saanud, tõrguvad teised liikmed oma kaaslaste probleemidega tegelemisel. Nüüd tuleb vaadata Ungari tegelikkusele silma ja ma loodan, et seda tehakse," sõnas ta.

Kas Timmermans on mures, et eelolevatel kuudel võib mureneda Euroopa Liidu senine ühtsus?

"Ma ei muretse, aga me peame nägema riigimehelikkust. Peame nägema Euroopa juhte kriisis otsustavalt tegutsemas. Ütlemas ka oma rahvale, et ees on keerulised ajad. Aga me peame sellest läbi tulema solidaarsusega ja mõistes, et kui me üksteist ei toeta, lubame Putinil jagada ja valitseda. Putin ei saa sellest võitjana välja tulla. Ei saa. See on vastuvõetamatu. See oleks otsene oht meie julgeolekule ja stabiilsusele. Loodan, et eestvedamise ja läbi mõistmise, mis on kaalul, jääb Euroopa ühtseks ja ma usun, et enamus, kui mitte kõik meie riigijuhid, mõistavad seda," vastas ta.