Soome sõjaväelased osalevad Scoutspataljoni koosseisus Siilil

Jäägrid kuuluvad Soome kiirreageerimisjõududesse nagu on Scoutspataljon Eesti kaitseväes.

Siilil osalevad soomlased ja skaudid vastutegevuses teise brigaadi vastu. Reedel sõitsid jäägrite reservväelased oma soomukitega üle eestlaste ehitatud silla. Nii skaudid kui ka jäägrid kasutavad Soome päritolu Pasi soomukeid.

Varem on jäägrid ja skaudid olnud koos välismissioonil Liibanonis.

"Täna harjutame seda, et Soome allüksus ja Soome pioneerid suudaks teha takistusteta koostööd Scoutspataljoni osana. Harjutame teatud koostöötoiminguid, mis peavad sujuma, kui läheme päris õppusele ja peame tegutsema vastavalt olukorrale," selgitas Satakunta Jäägripataljoni ülem kolonelleitnant Risto Kohonen.

"Eks väikesed erinevused ole. Igal riigil on mingid eripärad, kuidas nad asju teevad. Aga ma arvan, et taktikalisi ülesandeid suudame me koos väga hästi lahendada. Ja juba ka kokkupuuted sellel harjutusel näitavad, et me leiame väga lihtsalt soomlastega ühise keele," ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.