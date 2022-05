Meedikud ja kaitsevägi harjutasid masskannatanutega olukordade lahendamist

Tartu kiirabi, Valga haigla ja TÜ kliinikumi töötajad tegid koos kaitseväelastega laupäeval läbi päeva, mis pealtnäha justkui hullemaks enam minna ei saakski.

"See on täna teine sündmus. Esimene oli tervishoiukõrgkoolis massaažikoolitusel toimunud varing ja nüüd otsa tuli raske liiklusõnnetus, kus liinibuss sõitis otsa kaitseväelastele, kes olid teeääres. Liinibussijuhil tekkis terviserike. Siin on väga palju kannatanuid, umbes 60 kannatanut," kirjeldas Tartu kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets õppuse stsenaariumi.

Paanikas lapsed, kriitilises seisus rase naine ning kümneid väga raskete vigastustega teadvusetuid inimesi. Kannatanute rollis olid tõetruult grimeeritud vabatahtlikud.

"Üldiselt masskannatanutega läheb ikka rohkem aega. Mina olin suhteliselt teadvuseta ja mul ei olnud seal midagi rääkida, aga need, kes seal karjusid, pidid võib-olla pool tundi karjuma enne, kui kiirabi nendeni jõudis. See on paratamatus vist," rääkis vabatahtlik, veebel Rasmus Penno.

Ta on aastaid käinud õppustel kannatanut mängimas.

"Kuna ma kaotasin jalad Afganistanis, siis mul esimene kord ammu-ammu paluti, et kas saaksin tulla. Ja ma mõtlesin, et miks mitte anda enda reaalilähedane kogemus kõikidele instantsidele edasi. Nii kaitseväele, kiirabile, Tartu haiglale. Vahest on juhtunud, kus meedikud on ära ehmatanud ja tahavad minema joosta ehmatuse peale, aga üldiselt on ikkagi kõik professionaalselt käitunud ja abi olen saanud nii nagu peab," rääkis Penno.

Haiglas jätkus sündmuse läbimängimine hetkeni, mil patsient on saanud voodikoha ja viidud protseduuridele.

Läbi mängiti kõik massiõnnetusega kaasnev, alates lisavoodikohtade ja lisapersonali leidmisest kuni näiteks ajakirjanikega tegelemiseni.

Sündmust vaatlesid ja hindasid kaitseväe, terviseameti ning NATO liitlasvägede esindajad. Vajadusel uuendatakse õppuse tulemusel nii kliinikumi kui ka Tartu kiirabi kriisiplaani.

Viimati toimus Tervex õppus neli aastat tagasi.

"Praegu, arvestades Covidi olukorda, arvestades sõda Ukrainas, on tähelepanu sellistel asjadel suurem, üritame neid tihedamini teha ja rohkem ettevalmistuda. /.../ Ilmselgelt, nagu me igapäevauudistest näeme, siis sellised sündmused ei ole ainult fantaasia, vaid need juhtuvad päriselt. Sellisteks asjadeks peabki valmis olema ja kui ette ei mõtle, siis sellist head reaktsiooni ei saa tulla," rääkis TÜ kliinikumi erakorralise meditsiini arst Sander Poks.