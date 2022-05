Saksa saadik: Putin tahab Lääne survestamiseks tekitada uue üleilmse põgenikelaine

"Vladimir Putin üritab tekitada näljakriise Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas," ütles von Fritsch Tagesspiegelis. Just see on põhjus, miks Venemaa takistab Ukrainal teravilja eksportida ja teadlikult pommitab ka viljahoidlaid, rääkis saadik, kes on varem korduvalt Putiniga isiklikult kohtunud.

"Putini kalkulatsioon seisneb selles, et pärast teraviljavarude hävinemist põgenevad nälgivad inimesed Aafrikast ja Lähis-Idast ning püüavad pääseda Euroopasse – nii nagu tegid omal ajal miljonid süürlased põgenedes sealsete sõjakoleduste eest," ütles von Fritsch.

"Uute põgenikevoogudega soovib Putin Euroopat destabiliseerida ja avaldada Lääne valitsustele poliitilist survet, et nad loobuksid oma karmist hoiakust Venemaa suhtes. See on uut tüüpi hübriidsõda," kritiseeris diplomaat.

Von Fritsch ei usu, et sõda Ukrainas peagi läbi saab. Ta ütles, et Venemaa invasiooniga Ukrainasse "lükkas Putin ümber julgeolekupoliitilise malelaua" ja "lõpetas katse luua üheskoos Euroopas julgeolekut".

Saadiku sõnul ei tule Putinile allaandmine Ukrainas kõne alla, sest küsimus pole enam ainult Ukrainas, vaid et Putin võitleb nüüd juba oma võimu säilimise eest Venemaal.

"Seetõttu on suur tõenäosus, et ta püüab seda sõda jätkata ja eskaleerida," märkis von Fritsch. Samas ta lisas, et ei usu, et Venemaa riigipea võiks kasutada Ukraina või mõne teise riigi vastu tuumarelva.