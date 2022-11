Karis: nälg ei tohi olla sõjarelv

"Venemaa raketirünnakud, Ukraina sadamate blokaad, mineeritud põllud ja toidutootmise häirimine süvendavad ülemaailmset toidupuudust ja nälga," kõneles Karis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski humanitaaralgatuse "Grain from Ukraine" ("Vili Ukrainast") avaürituse videopöördumises.

Laupäeval möödub 90 aastat Nõukogude Liidu poolt Ukrainas põhjustatud näljahädast ehk holodomorist, mille tagajärjel suri miljoneid inimesi.

"Ukraina mäletab surmavat näljahäda ehk holodomori, mis võttis miljonitelt inimestelt elud. Stalini poliitika loodud totalitaarne süsteem püüdis kustutada mälestusi näljahädast ja selle ohvritest. Ometi Ukraina mäletab ning maailm mäletab. Oma vabaduse, suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmise kõrval jätkavad ukrainlased mujal maailmas nälja tõttu kannatavate inimeste abistamist," ütles Karis.

Ta tervitas laupäeval käivitatud Ukraina presidendi humanitaaralgatust toidukriisi leevendamiseks Aafrikas ja Aasias ning kinnitas, et Eesti koos teiste partneritega toetab seda, et aidata neid, kes on silmitsi näljaga. "Siiski teame, et kõige tõhusam viis toidukriisi leevendamiseks ja nälja vähendamiseks on lõpetada Venemaa agressioon Ukraina vastu," lisas Karis.

Eesti välisministeerium eraldas alguse saanud Ukraina viljainitsiatiivi 50 000 euroga. Ukraina humanitaaralgatuse eesmärk on üleilmse toidukriisi leevendamine läbi viljaekspordi abivajavatele riikidele. Zelenski soovib humanitaaralgatusega "Grain from Ukraine" saata Ukrainast teele viljalaevad Aasia ja Aafrika riikidesse, kus on kõige suurem vajadus täiendava abi järele, et leevendada paljude inimeste toidupuudust.