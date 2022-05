WSJ: USA ametnikud kaaluvad eriüksuslaste saatmist Kiievi saatkonda valvama

The Wall Street Journal kirjutab, et sellist ettepanekud ei ole president Joe Bidenile veel esitatud.

Allikad ütlevad, et kui Biden selle ettepaneku heaks kiidab, siis saadetakse eriväelased Kiievisse üksnes saatkonna julgeoleku eesmärgil, kuna saatkonnahoone asub Vene rakettide ulatuses.

Samas taganeks Biden eriväelaste saatmisega algsest lubadusest, et Ukrainasse ei saadeta ühtki Ameerika sõjaväelast.

Ajaleht kirjutab, et USA administratsioon püüab tasakaalustada välisministeeriumi muret, et saatkonna tugevdamine võib provotseerida Venemaa liidrit Vladimir Putinit, vajadusega heidutada võimalikku rünnakut USA töötajate vastu. Lisaks soovib valitsus, et saatkonnas oleks piisavalt jõudu sealsed töötajad Kiievist ära viia, kui lahingud pealinnas peaks uuesti puhkema.

Vene väed on jätkanud aeg-ajalt õhurünnakute tegemist Kiievile, samas on linnas elu hakanud tasapisi normaliseeruma.

Praegu tagab USA saatkonna turvalisust diplomaatilise julgeolekuteenistuse valvekorpus.

Pentagonis ja välisministeeriumis on käimas praegu esialgne planeerimine, mille järgi võidakse viia Kiievisse kümneid eriväelasi. Lisaks eriväelastele kaaluvad ametnikud merejalaväelastest koosneva turvameeskonna taastamist, mis kasutavad saatkonnad turvalisuse tagamiseks üle maailma.

Nagu presidendile, pole ka kaitseminister Lloyd Austinile ja USA staabiülemate ühendkomitee esimehele Mark Milleyle ametlikke ettepanekuid veel saadetud.