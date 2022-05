Lagarde: ECB plaanib juulis ja septembris tõsta intressimäärasid

Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde teatas esmaspäeval, et keskpank plaanib juulis ja septembris tõsta intressimäärasid.

Lagarde'i sõnavõtt on seni kõige selgem viide sellele, et ECB on valmis intressimäärasid kaks korda tõstma, vahendas Politico.

"Ma eeldan, et netovaraostud saavad läbi kolmanda kvartali alguses. See võimaldaks meil juulis toimuval koosolekul tõsta intressimäärasid. Praeguse seisuga väljume negatiivsetest intressimääradest kolmanda kvartali lõpuks," ütles Lagarde.

Keskpank ei ole intresse tõstnud rohkem kui kümne aasta jooksul. Praegu kehtivad negatiivsed intressimäärad, mis sisuliselt tähendab pankade maksustamist, mis oma raha keskpangas hoiustavad.

Lagarde'i kommentaarid tulid pärast seda, kui G7 riikide rahandusministrid lubasid reedel suurendada võitlust hinnatõusu vastu.

Aprillis tõusis eurotsooni inflatsioon 7,5 protsendini. ECB eesmärk on aeglustada inflatsiooni kahe protsendini.