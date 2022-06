Euroopa keskpank kaalub intressimäärade tõstmist

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde ja keskpanga peaökonomist Philip Lane on pakkunud välja intressimäärade tõstmise 25 baaspunkti nii juulis kui ka septembris, vahendab Politico. Samal ajal kasvab eurotsoonis inflatsioon. Keskpanga koosolek otsuse tegemiseks toimub neljapäeval Amsterdamis.

Eelmisel kolmapäeval sai Leedu esindajast Gediminas Šimkusest viies keskpanga juhtkomitee liige, kes toetab 50-baaspunktilist intressimäärade tõusu juulis. Šimkuse sõnul peaks esimene intressimäära tõus juulis olema kindlasti rohkem kui 25 baaspunkti, andis ta teada Leedu uudisteagentuurile ELTA. Samal ajal on eurotsoonis maikuu inflatsioon 8,1 protsenti, mis oli pea neli korda suurem kui keskpanga enda varasem prognoos.

Julgemat intressimäärade tõstmist nõuavad ka Austria, Madalmaade, Slovakkia ja Läti esindajad Euroopa keskpangas. Eelmisel nädalal andis Malta keskpanga juht Edward Scicluna märku valmidusest intressimäärade tõstmist arutada, kuigi ta ise suurt intressimäärade tõusu realistlikuks ei pea.

Intressimäärade tõstmise otsust tuleb kaaluda üldise kasvava inflatsiooni tingimustes, teatas Euroopa keskpanga peaökonomist Philip Lane. Euroopas on praegu üldiselt majanduskasv väike ning energiahinnad kasvavad, mis võib hinnatõusule veelgi hoogu juurde anda. Teise vaatega on majandusteadlane Robin Brooks, kelle sõnul on eurotsoon suundumas majanduslangusesse ja inflatsioon on eilne mure. Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt peaks eurotsooni majanduskasv olema sel aastal 2,7 protsenti.

Erasektor ootab samuti, et Euroopa keskpank tõstab intressimäärasid ning oodatakse ka võimalikku 50 baaspunkti suurust tõusu sügisel. Deutche Banki ökonomistide sõnul võib 50-baaspunktiline tõus olla võimalik juba juulis.