Kaitseväe logistikud aitasid Pärnumaal silda teisaldada

Suurõppusel Siil teisaldati Tootsis üle oja viiv jalakäijate sild, mida kohalikud elanikud on aastakümneid kasutanud. Hiljuti aga läks kaldaäärne kinnistu eraomandisse ja omanik ei soovi, et silda ületades jõuavad inimesed tema maale, seda enam, et läheduses on veel mitu silda.

Tegemist on näitega tsiviil-sõjalisest koostööst, sest õppusel Siil toimetavad Kaitseväe ja liitlaste üksused muu hulgas Pärnumaal. Sooviga anda väike panus ka kohalikule kogukonnale pöördutigi valla poole.

Vallalt oli maaomanik silla teisaldamist palunud ja Kaitseväe ettepanek tuli õigel ajal.

"Kaitsevägi tegi meile ettepaneku, et nad tahaksid oma logistikakompaniiga aidata omavalitsust mingisuguste transporttöödega, tõstetöödega. Me leidsime, et see oleks õige koht, kus nad võiksid seda teha," rääkis Põhja-Pärnumaa valla teedespetsialist Mati Anspal.

Logistikakompanii teisaldas Pärnumaal silla. Autor/allikas: Hardi Liuhka

Paar tonni kaaluvat betoonist silda niisama lihtsalt üles ei tõsta. Selleks vajalik tehnika on logistikapataljonil olemas ja nii oli neil võimalus oma panus anda.

"See silla teisaldamise operatsioon näitab, et Siilil ei pea okkad olema alati turris. Ka Eesti kultuuriloost ja mütoloogiast teame, et siil on eelkõige nõuandja. Ka käesolev ülesanne on hea näide sellest, kuidas kaitsevägi ja sõjaväelased saavad nõu ja jõuga abiks olla. Ehkki teisaldatakse kohalikku silda, on tööiseloom ja printsiibid sarnased logistilistele lahinguülesannetele. Tegemist on meeskonnaga, mis koosneb peamiselt ajateenijatest," selgitas kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe.

Mäe ütles, et ajateenijatel on läbitud suurem osa ajateenistusest ja õppus ongi viimane n-ö proovieksam enne ajateenistuse lõppu. Saavutatud on oskused, mida on sellise ülesande täitmiseks vaja.

"Pärast seda, kui maaomanik otsustas, et eramaalt enam läbikäiku ei ole, siis pöörduti omavalitsuse poole, et kraavi, oja, jõge - või kuidas me seda nimetame - ületav sild samuti likvideerida. Tekkiski siis hea võimalus rakendada suurõppuse raames toetuse väejuhatuse logistikapataloni eritehnikat, oskusi, kaadrit. Päris ladusalt on läinud. Oleme hetkel poole peal selle tegevusega. Siiamaani probleeme tekkinud ei ole ja loodame, et ei teki ka. Sild saab teisaldatud ja kõik saavad rõõmsalt laiali minna," rääkis tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) nooremleitnant Silver Libe.