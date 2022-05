Peaminister: uuel talvel kõigile energiatoetuse maksmiseks pole riigil raha

Kallas rääkis Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister," et järgmisele talvele vastu minnes võiks igaüks võimalikult palju ette mõelda, kuid kõigil ei ole võimalik kuskilt kokku hoida.

"Nagu olen korduvalt öelnud, neid, kellel on kõige raskem, me peamegi aitama. Mida rohkem keskendume sihitud meetmetele, et aidata neid, kes tõeliselt abi vajavad, seda rohkem saame aidata neid, kes tõeliselt abi vajavad, sest kui me lihtsalt kõigile jaotame, siis jääb jällegi just tõeliste abivajajate aitamiseks vähem," selgitas ta.

Kallas saatis hiljuti majandusminister Taavi Aasale kirja, kus soovis temalt prognoose, milliseks muutub elektrienergia ja gaasi hind aasta ja kahe pärast, ning plaane, kuidas hinnatõusu leevendada.

Peaminister põhjendas seda suure murega, et sügiseks valmistumist ei võeta piisavalt tõsiselt. Energeetika on majandusministeeriumi valdkond ja Kallas soovib näha selget plaani.

"Siin on mitu osa. Üks on varustuskindlus, see, et meil oleks üldse elekter ja gaasi, et kodud oleksid soojad," lausus ta ja lisas, et selleks on LNG-terminali rajamise projekt, varude soetamine varude keskusesse ning kokkulepped Läti ja Soomega, et kui gaasi napib, aidataks üksteise varustust tagada.

Teise tähtsa osana nimetas valitsusjuht seda, milliseid suuniseid saab majandusministeerium inimestele valmistumiseks anda. Kõigil ei ole küll võimalik kokkuhoiukohti leida, aga tuleb vaadata, kas oleks mõistlikum suvel, kui hinnad on madalamad, sõlmida fikseeritud hinnaga püsilepinguid, et riske maandada.

Samuti tuleb Kallase sõnul uurida, kas seadustes tuleks veel midagi muuta, et elektrimüüjad saaksid oma hinda allapoole tuua või leida võrguettevõtja tegevuses kohti, kus saaks hinda langetada.

"Aga see on majandusministeeriumi töö ja seetõttu tõesti ma olen palunud, sest olen küsinud korduvalt suuliselt, aga pole vastust saanud, et tuldaks ikka selge plaaniga. Natuke kardan Covidi-mustri kordumist, et praegu ei ole nii hull, laseme lõdvalt ja siis sügisel see tabab meid kõiki ootamatult," tõdes ta.

Peaministri sõnul ei ole tema jaoks vastus see, et kõigile toetusi maksta, sest selleks pole riigil lihtsalt raha. Mõelda tuleb kõigi elementide peale kogu selles ahelas.

Kallas märkis, et elektrimüüjate järgmise sügise prognooside kohaselt tuleb see sügis hullem kui eelmine ning nii riik kui ka inimesed peavad lahendustele mõtlema.