Tallinn otsustas Tallinna haiglale rajada ka teise maa-aluse korruse

Kõlvarti sõnul pidi Tallinn otsuse, kas lisakorrus maa alla ehitada või mitte, tegema, sest muidu peaks hiljem projekti muutma ja see tähendaks omakorda aja ja raha lisakulu.

"Igal juhul tuleb projekteerida, /.../, et lisakorrus oleks võimalik ja arvestades pingelist graafikut, ei saa sellega venitada. Põhimõtteline otsus on vastu võetud. Meie ootus on, et lisakorrust riik finantseerib, sest näeme, et on selle järele on üleriigiline vajadus, rääkimata, et terve haigla projekt on üleriigilise vajadusega," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul pole praegu ühelgi Eesti haiglal sellist võimekust, et hädaolukorras patsiente viia maa-alusele korrusele, kus on kõik vajalik olemas.

"Mitte üksi Eesti haigla ei oma võimalust, kus on ettevalmistatud nii energiaallikad kui hapnikuallikad ja vajalik varustus, et hädaolukorras luua täiendavaid voodikohti või viia haigla voodikohad maa alla. Kahjuks viimased kriisid näitavad, et see vajadus võib tekkida iga hetk, kas epideemia või sõjategevuse tagajärjel. Seega otsustasime, et tegelikult me ei saa seda võimalust mitte kasutada, sest kui me praegu seda ei otsusta, tekib järgmine võimalus võib olla mõnekümne aasta pärast, kui üldse," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on linna ootus, et riik annab 50 miljonit lisakorruse ehitamiseks ja toetab lisaks Tallinna haigla projekti 100 miljoni euroga.

Kõlvart märkis, et 100 miljonit läheb praeguse seisuga haigla ehitamisel riigile käibemaksuna, mis tähendab, et valitsus ei peaks tegema mitte täiendavat rahastamisotsust, vaid loobuma lisatulust. "Ja kui projekt veel kallineb, siis lähevad need lisakulud riigile. See oli valem, mida riigile pakkusime, aga vastus ei ole," lausus linnapea.

Kõlvart on varem öelnud peaks haigla põhiprojekt valmima aastaks 2023 ning seejärel saab läbi viia ehitushanke. Projekteerimine praegu käib.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 537 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. 280 miljonit eurot loodab Tallinn saada Euroopa Liidu taaskäivitamise rahastust.

Tallinna haigla peaks kava järgi valmima 2027. aastal.

Tallinna haigla rajatakse Lasnamäele Tallinna lauluväljaku lähistele aadressile Narva mnt 129. Kompleksi valmides ühendatakse sellega praegused Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla.