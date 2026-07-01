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Kõlvart: sotsid kiirustasid Madise presidendikampaaniasse tõmbamisega

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul soovisid sotsiaaldemokraadid olla esimesed, kes õiguskantsler Ülle Madise presidendikampaaniasse toovad. Kõlvarti hinnangul oleks erakond pidanud ootama kuniks Madise ise otsustab, kas soovib kandideerida presidendiks või mitte.

"Mõned poliitilised jõud kipuvad jätkuvalt unustama, mis on presidendivalimiste sisu ja eesmärk ning keskenduvad poliitiliste mängude mängimisele. Poliitiliste punktivõitude tagaajamine on eriti kohatu olukorras, kus otsitakse eelistatult neutraalset ja erakondadeülest kandidaati ning erinevad poliitilised jõud peaksid töötama ühisosa leidmise nimel," kritiseeris Kõlvart oma sotsiaalmeedias.

Kõlvart hinnangul soovis Sotsiaaldemokraatlik Erakond olla esimene, kes õiguskantsler Ülle Madise nime presidendikandidaadiks ametlikult välja pakub.

"Ülle Madise on kahtlemata väärikas inimene, kellest mitmed erakonnad on nädala jooksul ka presidendivalimiste kontekstis rääkinud, kuid seni on kõigil jätkunud lugupidamist oodata, kas Ülle Madise ise annab nõusoleku selles protsessis osaleda või mitte. Nüüd on aga loodud olukord, kus kogu üldsus hakkab temast, kui võimalikust kandidaadist, midagi arvama, vaatamata sellele, et inimene ise pole selleks nõusolekut andnudki," sõnas Kõlvart.

Kõlvart tõi võrdluse märtsikuuga, mil avalikkuse ette tõmmati diplomaat Riina Kionka, kes ise ei olnud soovi avaldanud presidendiks kandideerida.

"Loodi piinlik ja ebamugav olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud ise kandidaadiks üldse soovinud saada," ütles keskerakondlane.

"Presidendivalimised peavad olema väärikad mitte ainult kandidaadi isiku, vaid ka valimise protseduuri poolest. Väärikad kandidaadid ja väärikas rahvas ei peaks leppima vähemaga. See tähendab, et igal inimesel peab olema väärikas võimalus kandidaadiks saada, aga samamoodi väärikas võimalus selles mitte osaleda," lisas Kõlvart.
 

Toimetaja: Johanna Alvin

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