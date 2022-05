Viljandis asusid lambad lossimägede nõlvu pügama

Viljandi avas särava päikese ja 20 kraadi soojaga oma suvehooaja. Suve alguse märgiks toodi Arujaagu talust kohale 12 lammast, kelle ülesanne on turiste lõbustada ja lossimägede nõlvu pügada.

Austava ülesande Viljandi lossimägede nõlvad korras hoida said Arujaagu talu uted, eesotsas karjajuht Porgandiga.

"Siia ma võtsin lambad osalt, kes on siin harjunud juba käima ja neil on siin mõnus olla. Ja teised on lihtsalt sellise hea iseloomuga," kirjeldas Arujaagu talu perenaine Anu Kiik.

Ka tänavu kehtib reegel, et lambaid toita ei tohi. Linnapea Madis Timpson ütleb, et linn kulutab linnalammastele igal aastal umbes 3000 eurot, kuigi ka trimmerdajate palkamine poleks odavam.

"Ausalt öeldes meil on mõte juba natukene edasi liikunud ka, et võib-olla järgmisel aastal me juba siia teisele poole teed toome hobused," rääkis ta.

Viljandi on aeglaselt kulgemise linn. 3. kuni 5. juunini on Viljandis Hansapäevad rikkaliku kultuuriprogrammi, kodukohvikute ja hansalaadaga, 13. juunist pakuvad kogukonnagiidid tasuta linnatuure.

"Minu teada ei ole meil ühtegi nädalavahetust, kui linnas ei oleks ei hoovifestivali, rütmifestivali, pärimusmuusika festivali või mõnda muud vahvat sündmust, mis on eriline ainult Viljandi piirkonnale ja kutsub siia inimesi lähemalt ja kaugemalt," rääkis Viljandi turismiameti juhataja Krista Kull.

Linnalambaid saab Viljandis uudistada augusti lõpuni.