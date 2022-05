Harkivis viibinud "AK" võttegrupp kirjeldas olukorda linnas pärast rünnakut

Kui mitu nädalat oli olukord Ukraina suuruselt teises linnas rahulikum, siis neljapäev oli taas traagiline. Harkivi kuberneri sõnul on veel vara end seal rahulikult tunda. Okupatsiooniväed jätkavad tsiviilisikute ründamist ja terroriseerimist.

Astrid Kannel kirjeldas olukorda linnas pärast rünnakuid. "Ma olen praktiliselt kesklinnas ja üks rakett kukkus siia. See on parkimisplats ja me näeme, mis on saanud näiteks sellest autost. See on täiesti kasutuskõlbmatu. Ja seal eemal on üks teine auto ja selle puhul on isegi veel näha, kuidas see tossab. Ja inimesed jalutavad siin ja vaatavad seda kõike ja on küllaltki rahulikud," rääkis ta.

"Kella 21 "Aktuaalse kaamera" ajal ma võin öelda, et siia kukkus rakett neli tundi tagasi. See on elumaja. Purunesid rõdud ja purunesid ka puud ja pikali on kukkunud ka üks telefonipost," kirjeldas Kannel.

"Harkivisse kukkus täna päris mitu raketti ja üks kukkus siia elumajja. See on viies korrus ja meesterahvas üritab ust lahti teha, aga see ei ole enam võimalik, sest otse ukse taha on kukkunud paneel ja sellel majal enam katust ei ole," kirjeldas Kannel olukorda tabamuse saanud kortermajas.