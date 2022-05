Harkivis elav eestlanna: paugutamine oli nii hirmus, et pisarad hakkasid voolama

Ljudmilla on Põlvas sündinud ja Harkivisse mehele läinud.

Lootuses, et olukord on rahulikumaks muutunud, kolis ta mõni aeg tagasi maakodust linna tagasi. Möödunud ööst alates on aga tulistamine linna taga rindel taas aktiivsemaks muutunud ja tugevad plahvatused kostavad ära isegi kesklinna.

"Eile oli küllaltki rahulik. Aga täna on millegipärast väga ohtlik. Juba viies pauk oli. Keegi ütles, et kesklinna lendas," rääkis Ljudmilla.

Sõja alguses lootsid nad mehega, et see kõik saab ometigi ruttu läbi. Evakueerusid kuuks ajaks siis, kui pihta sai ka nende maja.

"Mina tulin just kauplusest ja siis järsku hakkas paugutamine. See oli niivõrd hirmus. Pisarad hakkasid voolama ja selline tunne tekkis, et nüüd meie maja põleb. Mul oli kõige suurem hirm, et mul on kass kodus ja tema sai kannatada," kirjeldas Ljudmilla.

Naabermajas lendas rakett keldrisse. "Inimesed olid seal oma peredega, lastega keldris ja rakett leidis nad üles," sõnas Ljudmilla.

Harkiv on venekeelne linn. "Aktuaalne kaamera" uuris, mida majarahvas sõjast arvab.

"Meie linn on venekeelne linn, kõik räägivad vene keeles. Mina arvan, et venelased arvasid, et kõik lähevad lippudega vastu, aga kõik on hoopis vastupidi," ütles Ljudmilla.

Lahingud käivad Harkivist kümmekonna kilomeetri kaugusel.