Parempoolsed käivitasid sihitud värbamiskampaania

Nimelt on ühendus saatnud enda poolt välja valitud inimetsele e-kirja koos Parempoolsete vaateid tutvustava tekstiga ning lingiga liitumisavaldusele.

Kirjas seisab, et Parempoolsetega liitumine annav võimaluse ehitada oma ala tippudega üles uus tõsiseltvõetav parempoolne erakond, mis lähtub maailmavaatest, mitte poliitilistest tõmbetuultest. "Me ei tule poliitikasse, et kõigile kõike lubades meeldida, vaid jääme kindlaks enda põhimõtetele," seisis tekstis.

Parempoolsete eestvedaja Tõnis Kons ütles ERR-ile, et ettevalmistused erakonna asutamiseks on jõudnud uude etappi. "Me võtame ühendust paljude erinevate sihtrühmadega, et selgitada meie vaateid, koguda ideid ning kutsuda tegusaid inimesi meiega liituma," sõnas Kons.

"Meil on kavas rida erinevaid tegevusi, näiteks korraldame suunatud kohtumisi ja lähiajal on kavas ka suurem konverents ning osalemine suveüritustel. Lisaks võtame paljude inimestega otse ühendust ning teeme kõiki muid tegevusi, mida kaasaegsed erakonnad demokraatlikes riikides enda sõnumi edastamiseks ja toetajate leidmiseks teevad," rääkis Kons.

Konsi sõnul soovivad Parempoolset muuta praegu pead tõstvat poliitika-pelguse trendi.

Kons rääkis, et viimasel nädalal on Parempoolsetega liitunud kümneid inimesi ning erakonna asutamiseks vajalik 500 liiget on peagi täis.