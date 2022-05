Punasel väljakul maandunud mees sai Saka mõisa mälestusmärgi

Arhitekt Kristiina Renteri jooniste põhjal tehtud mälestusmärk kujutab lennuki maandumisrada.

Hoolimata pilves ilmast tegi Rusti lennuki sarnase lennumasinaga mälestusmärgist ülesõidu eralendurist koolijuht Hendrik Agur.

Mälestusmärgi omaniku Tõnis Kaasiku sõnul saab Mathias Rusti teosse suhtuda mitmeti.

"Loomulikult oli see avantüür ja tohutu risk. Mõni nimetab seda kangelasteoks. Need, kes pagunid ja ameti kaotasid, nimetasid seda lääne salateenistuste sepitsuseks. Mõni arvab, et see oli lihtsalt ühe 18-aastase Saksa poisi seiklushimu," rääkis Kaasik.