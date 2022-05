Pärnu rannas võisteldi tänavaspordis

Inimesed on õppinud igasugu asjadega hakkama saama, aga ilmategemist pole me veel selgeks saanud ja nii tuleb leppida sellega, mis parasjagu on. Tugeva tuule tõttu oli Pärnu rannas laupäeval jahedavõitu, aga vihma õnneks ei sadanud. Nii olid pealtvaatajad enamasti jopedes ja mütsidki peas, sportlased aga võistlesid kes kuidas. Külma nad igal juhul ei kartnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistluste korraldaja, Striidikooli juht Erik Naissaar ütles, et sportlasi halb ilm ei häiri, aga see võib häirida publikut. "Aga see on Eesti ilm ja nagu ma igal pool ütlen, et suvi algab Pärnus täpselt sedasi. Sellel aastal on street workouti (tänava treening - toim.) kõrvale lisandunud ka uus ala endurance ehk baasharjutused. Lisandunud on triki-tõukeratas ja käesurumine. Baasharjutused on, et kaks atleeti teevad koos harjutusi, ettenähtud harjutusi ja see, kes esimesena finišeerub, see saab järgmisesse vooru," rääkis Naissaar.

Sofia Stepanova võistles Kevad Battles`il esimest korda.



"Ma võistlen sellises kategoorias nagu endurance women. Tegelikult ma olen päris pikalt tegelenud jõusaaliga ja ma õppisin personaaltreeneriks sellise inimese kõrval nagu Lauri Reppo. Tema on treener Striidikoolis ja sattusime rääkima, ta kutsus mind võistlema ja ma ütlesin, et ma ei tule. Aga hakkasime ikkagi treenima sügiseks ja ma mõtlesin, et ma ikkagi tulen ja panen ennast proovile," lausus Stepanova.