Põlva vallas soovitakse ümber matta umbes 270 inimese säilmed

Põlva vallas – Tilsis, Vastse-Kuustes, Ahjal ja Põlva kesklinnas – asuvatel punamonumentidel ei ole kujutatud Nõukogude sümboolikat ega käida ka seal mälestustseremooniaid pidamas.

"Meil need monumendid on enamasti neutraalsed ja siin ei käi keegi neid tähistamas ega lilli toomas, siin ei ole sirpi ja vasarat ja ei ole uhket loosungit. Sellepärast on need ka ilmselt saanud nii neutraalselt kogu aeg olla," ütles Põlva vallavanem Martti Rõigas.

Monumentide teisaldamise ja säilmete ümbermatmise kohta võtab peagi seisukoha vallavolikogu.

"Säilmete koht ei ole kindlasti avalikud pargid, aga Põlva vallas on need kõik (pargis) – Põlva kesklinna pargis, Vastse-Kuustes vanas mõisapargis, Ahjal mõisapargis. See ei ole õige säilmete koht, kus vahepeal peetakse peal pidusid ja toimub igasugu üritusi. Säilmed tuleksid ikka ümber matta ja kui on säilmed ümber maetud, siis peaksid monumendid ka nendega kaasa liikuma," lausus Rõigas.