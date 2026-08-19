TEHIK keeldus jagamast Ukrainas langenud mehe lastele isa terviseandmeid

Tallinna halduskohus leidis, et alaealistel lastel on õigus saada juurdepääs oma surnuks tunnistatud isa hambaravidokumentatsioonile, kui see on vajalik tema võimalike säilmete tuvastamiseks Ukrainas. Kohus rahuldas laste kaebuse pärast seda, kui Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) keeldus andmeid väljastamast pärimistunnistuse puudumise tõttu.

Tallinna halduskohtule esitati kaebus, mille eesmärk on kohtuotsusega tagada juurdepääs alaealiste laste isa tervise infosüsteemis olevatele terviseandmetele ehk konkreetsel juhul hambaravi dokumentatsioonile.

Laste isa jäi Ukrainas vabatahtlikuna võideldes kadunuks ning siiani ei ole õnnestunud tema säilmeid lahingupiirkonnast kätte saada. Eelmisel aastal tunnistati mees Tallinna ringkonnakohtu määrusega surnuks.

Mehe lapsed soovivad juurdepääsu oma isa hambakaardile, et algatada protsess säilmete leidmiseks ning tagasi toomiseks Eestisse. Samuti soovivad nad saada Ukraina kohtult oma isa ametliku surmatõendi.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) keeldus väljastamast surnuks tunnistatud mehe terviseandmeid ehk hambakaarti tema alaealistele lastele, keda esindab nende ema.

TEHIK põhjendas, et hambakaardile ligipääsuks on vaja pärimist tõendavat dokumenti ehk pärimistunnistust.

Ukrainas langenud mehe lapsed ei ole pärijad, sest perekond tegi otsuse loobuda pärandist majanduslikel kaalutlustel. Siiski soovivad lapsed isa hambakaarti, et tuvastada välisriigis tema võimalikud säilmed ja need Eestisse ümber matta.

Tallinna halduskohus rahuldas 14. augusti otsusega perekonna kaebuse täies ulatuses.

Kohtu hinnangul säilib sugulussuhtest tulenevalt alaealistel lastel õigus saada juurdepääs oma surnud isa terviseandmetele, et realiseerida oma põhiseaduslikku õigust isa matta.

Kohtulahendis seisab, et kui lastele ei antaks juurdepääsu isa hambaraviandmetele, siis oleks nende õigus isa matta küll paberil olemas, kuid tegelikult ei saaks nad seda õigust kasutada.

Põhiseadus tagab perekonna kaitse ja igaühe õiguse perekonnaelu puutumatusele. Kohtu hinnangul on riigil, sealhulgas riigiasutustel nagu TEHIK, kohustus lähtuda lapse parimatest huvidest, mida käesoleval juhul ei tehtud.

Hetkel ei ole otsus veel jõustunud.