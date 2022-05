Ligi 90 protsenti Vene ettevõtjatest tunnistab sanktsioonide mõju

"Küsitletud ettevõtete esindajatest 86,8 protsenti tunnistas, et kehtestatud sanktsioonid puudutavad neid. Neist 77,4 protsenti ütles, et on sanktsioonidega kohanenud, aga 11,7 protsenti tunnistas, et pole seda suutnud ning on pidanud oma äri kas tervenisti või osaliselt sulgema," öeldakse Vene presidendiadministratsiooni ettevõtjate kaitse voliniku koostatud ülevaatest.

Raporti koostamiseks küsitleti 6000 ettevõtte omanikku ja juhti 85 Venemaa regioonis.

Küsitluses tunnistas 61,7 protsenti vastanutest, et nende ettevõte on sanktsioonide tõttu pidanud toime tulema majanduslangusega. Neist 29,4 protsenti tunnistas tulude vähenemist, kuid suutlikkust sellega toime tulla, 24,9 protsendi jaoks oli tulude vähenemine tõsine probleem ja 7,1 protsendi jaoks oli tegemist kriisiga. Veel 5,7 protsenti ütles, et on juba sulgenud või plaanib lähiajal oma ettevõtte tegevuse peatada. Ainult 10,4 protsenti ettevõtjatest ütles, et nende äri jätkub stabiilselt või isegi kasvab.

"Suurim probleem on nõudluse vähenemine (seda tunnistas 62,2 protsenti vastanutest), sellele järgnevad käibevahendite nappus ja kassavoogude katkestused, tarneahelate katkemine ning raskused importtarnete kättesaamisel," öeldakse ülevaates.

Üle poole vastanud ärimeestest pidas valitsuse tegevust sanktsioonide mõju leevendamisel ebapiisavaks, 35 protsenti aga leidis, et see on "rahulik ja tõhus".

Samuti leidis üle poole küsitletud ettevõtjatest, et praeguses olukorras tuleks loobuda kosmeetilistest muudatustest ja muuta kardinaalselt mängureegleid – vaja oleks uut majandusmudelit, mille raames oleks "mugav, kasulik ja ohutu töötada".

Riigipoolse abina ootavad ettevõtjad maksude vähendamist ning kuhjunud maksuvõlgade kustutamist, sotsiaalkindlustuse maksete muutmist neile soodsamaks, senisest odavamaid ja kättesaadavamaid krediidivõimalusi ning loomulike monopolide tariifide külmutamist.

"Kriis on kohal ja areneb edasi. Monitooring näitab üheselt, et suur osa ettevõtlussektorist peab valitsuse reaktsiooni ebapiisavaks. Probleeme saab ületada ainult kardinaalsete reformidega, kogu arengumudeli muutmisega," tõdes Vene presidendiadministratsiooni juures tegutsev ettevõtlusvolinik Boriss Titov.