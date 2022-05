Kapo pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse Vene agressiooni toetamises

Kapo teatel pidasid nad keskealise mehe laupäeval Lõuna-Eestis piiriületamisel kinni ja teda kahtlustatakse KarS § 91-1 lg 1 alusel Venemaa agressiooni toetamises. Kahtlustuse kohaselt toetas mees teadvalt ja vahetult Vene Föderatsiooni agressiooni Ukraina territooriumil. Esmaspäeval võttis Harju maakohus prokuratuuri taotlusel mehe vahi alla.

Twitteris täpsustas kapo, et mees üritas Venemaale viia droone.

Riigiprokuratuuri prokurör Melinda Ülend ütles, et välisriigi agressiooniaktiga liitumine, selles osalemine või selle toetamine on Eesti Vabariigis karistatav kuni viieaastase vangistusega. Agressiooni toetamisena käsitletakse ka Venemaa armee erinevatele väeüksustele lahingutegevuseks vajaliku tehnika, sealhulgas näiteks droonide, soetamist ja tehnika hankimise rahastamist.

"Ebaseaduslik toetus võib seisneda ka näiteks rahas või muus materiaalses abis, millega soovitakse toetada Venemaa agressiooni Ukrainas," selgitas kapo büroojuht Harrys Puusepp.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ning uurimist toimetab kaitsepolitseiamet.

Trying to donate commercial drones to the Russian Army will land you in jail. Yesterday an EST/RUS double citizen was taken into custody for this exact plan. Supporting Russian agression in Ukraine in any way is punishable by the Estonian law and we will bring this into force. pic.twitter.com/k3FM31xehL