Kohus arutab terviseameti endiste töötajate hüvitisenõuet sügisel

Terviseamet lõpetas 2020. aasta detsembris usalduse kaotamise tõttu töölepingu ameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saarega, sest Saar oli meedias kritiseerinud riigi vaktsiinikava. Töövaidluskomisjon leidis märtsis, et töölepingu lõpetamine on tühine, kuna sellele oleks pidanud eelnema hoiatus. Terviseamet seda otsust edasi ei kaevanud.

Küll aga esitas amet kuriteoteate endiste töötajate, Saare ja tema kolleegi Eike Kingsepa osas, kuna nad ei tagastanud töösuhte lõppedes oma sülearvutit, mobiiltelefoni, uksekaarti ega töötõendit. Prokuratuuri hinnangul ei olnud põhjust asjas kriminaalmenetluse alustamiseks, samale arvamusele jäi ka ringkonnakohus.

Nüüd soovivad endised töötajad terviseametilt vintsutuste eest hüvitist.

"Isiklikult on mul kahju tõsiasjast, et terviseamet on siiani veendunud selles, et ametnik ei tohi juhtida tähelepanu inimeste elusid ohtu seadvatele planeerimisvigadele. Ja kahjuks kulutatakse selle vabasse ühiskonda mittesobiva arusaama pealesurumiseks nii kohtu aega kui maksumaksja raha," ütles Saar ERR-ile.

"Aeg on ka näidanud, et meil ei ole mõtet vaielda selle üle, kas mul oli õigus: tänaseks me teame, et Covid-19 vaktsineerimine kukkus Eestis läbi ja on, erinevalt paljudest meie edulugudest, olnud riiklik häbilugu," lisas Saar.

"Isiklikult olen korduvalt soovinud sõlmida kompromissi ja tõmmata teemale joon alla, kuid siiani on üleskutse rahus edasi elada kõlanud kurtidele kõrvadele," märkis Saar.