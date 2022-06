WSJ: Sajad Vene sõdurid on keeldunud Ukrainas käske täitmast

Sõjaanalüütikute ja Ukraina ametiisikute väitel on allumatuid Vene relvajõududes tegelikult märksa rohkem.

Sõdurite allumatus on Vene ametivõimud pannud keerulisse olukorda, kuna nende karistamine võib probleemile soovimatut tähelepanu juurde tuua. Venelastel on Ukrainas puudu elavjõust ja tehnikast ning praegu üritatakse värvata juurde uusi sõdureid.

Siiani on allumatute sõdurite põhiline karistus olnud ametist vabastamine. Kuna Venemaa pole Ukrainale ametlikult sõda kuulutanud, puuduvad selged juriidilised alused, mille põhjal saaks esitada kriminaalsüüdistusi neile, kes keeldusid käske täitmast.

Vene advokaadi Mihhail Benjaši sõnul ei soovi paljud Vene sõdurid Ukrainas sõdida. Benjaš esindab kohtus tosinat Rosgvardija liiget, kes vaidlustasid oma vallandamise. Rosgvardija üksuseid plaaniti Ukrainas kasutada põhiliselt avaliku korra hoidmiseks ja rahutuste mahasurumiseks. Venemaal on Rosgvardija seotud paljude riigisiseste meeleavalduste mahasurumisega.

Benjaši sõnul on üle tuhande Vene sõduri ja Vene siseministeeriumi töötaja pöördunud tema poole õigusabi palvega. Paljud neist keeldusid minemast Ukrainasse sõdima või meeleavaldusi maha suruma. Märtsi keskel algatas Vene inimõiguste ühendus Agora Telegrami kanali, mille kaudu Vene relvajõudude liikmed ja nende sugulased saavad küsida õigusabi, kui keeldutakse käsku täitmast.

Vene seaduste kohaselt on tegevteenistujaid, kes oma kohustusi eiravad, õigus karistada kuni 10-aastase vabadusekaotusega. Samas on siiani üsna leebelt karistatud sõdureid, kes pole olnud nõus osalema Putini algatatud nn erioperatsioonis, enamasti on maksmata jäetud palk ja võetud ära riiklikud eluasemelaenu erisoodustused. Moskvas paikneva kaitsevaldkonna eksperdi Pavel Luzini sõnul ei soovi Vene valitsus fenomenile liialt tähelepanu juhtida ja seetõttu on karistused leebed.

USA kaitseametnik ütles ajakirjanikele eelmisel kuul, et allumatuse ilminguid on Vene relvajõududes eri juhtimistasanditel, sh ka ohvitseride hulgas. Desertöörlust ja käskudele mitteallumist esines palju ka esimeses Tšetšeenia sõjas 1994–1996, mille Venemaa kaotas.