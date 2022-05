Karus: Vene vägedel tunduvad olevat tõsised juhtimisprobleemid

Karuse sõnul oleks veel vara öelda, et Ukraina väed on sõja otsustava faasi vastu pidanud. Samas on Venemaa oma armee ära kurnanud ning see on mõjunud sõjaväelaste moraalile.

"Me oleme näinud üksusi, kes tõmmati välja Kiievi, Tšernihivi ja Sumõ alt, me oleme näinud, et nad on kohe suhteliselt kiiresti lahingusse sisse toodud Izjumi ja ka Donbassi teistes osades. /.../ Taandumine on alati iga armee moraali ja distsipliini seisukohalt hästi raske ülesanne, kuidas sa säilitad üksuste koosluse. Ja kui ilma puhkuseta kohe lükatakse uuesti lahingusse, siis seal võivad olla tõsised probleemid mitte ainult moraali ja distsipliiniga, vaid ka reaalselt, mis nende lahingugruppide tegelik võimekus on," rääkis Karus.

Brigaadikindral märkis, et Venemaa on ajalooliselt suurtükiarmee ning sellega nad saavad endiselt Ukraina vägedele vastu.

Ukraina vägedel on Karuse sõnul luure ja tulelöögi kompleks hästi paigas.

"Kui vaadata avalikke allikaid, siis ikkagi osaliselt öeldakse, et Izjumi juures on (Vene vägede) läbimurded jäänud sooritamata just sellepärast, et ukrainlased on suutnud suurtükiväega väga hästi mõjutada kõiki neid koondamisalasid, kuhu Venemaa on üritanud rünnakuid koguma hakata," lisas ta.

Karus sõnas, et päris täpselt pole teada, kuidas Venemaa oma oma tegevust Ukrainas või erinevaid suundasid juhib. Samas tundub Karuse hinnangul, et Venemaal on juhtimisega tõsised probleemid.

"Kui sul on armeestaap, kes peab järsku ise hakkama koordineerima 30 erinevat lahingugruppi, siis see tähendab, et see ei ole väga hea lahendus. Aga me ei näe kuskilt avalikest allikatest seda, kas neil on näiteks brigaaditasand või diviisitasand sisse toodud, mis tavalises sõjapidamises on loogiline just sellepärast, et ründava üksuse tuletoetus, pioneeritoetus, tagalatoetus peavad asuma võimalikult sedasi, et nad suudavad seda rünnakut toetada. Aga kui see toetus tuleb otse armee tasandilt, siis võib palju juhtuda seda, et kogu see koordineeritud tuletegevus selleks hetkeks, kui ta maha jõuab, ei pruugi enam adekvaatne olla, sest maastikul on nii palju juba taktikaline olukord muutunud.

Tundub, et neil juhtimisega on päris korralikud probleemid," selgitas Karus.