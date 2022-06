President: Eesti vajab kiiresti otsustamisvõimelist valitsusliitu

President Alar Karis teatas neljapäeva õhtul meediale tehtud avalduses, et Eesti vajab praegu võimalikult kiiresti valitsuskoalitsiooni, keda iseloomustab otsustamistahe ja otsustamisvõime.

"Eesti on jõudnud koalitsioonita valitsuse ajajärku. Koalitsioon on laiali pudenenud, kuigi valitsus veel tegutseb," teatas Karis ja lisas, et omavaheliste arvete klaarimiseks ja süüdlaste otsimiseks ei ole aega.

"Las sellega tegelevad hiljem lähiajaloo huvilised. Eesti vajab praegu võimalikult kiiresti valitsuskoalitsiooni, keda iseloomustab otsustamistahe ja otsustamisvõime."

Karise sõnul on ta viimastel päevadel rääkinud parlamendierakondade juhtidega ning saanud kinnituse, et kõik nad mõistvad valitsuskriisi sügavust ja on asunud lahenduste otsimisele.

"Riigikogu jõujooni arvestades saab koalitsiooni moodustada Reformi- või Keskerakond. Endiselt on nende mõlema esimene võimalus omavahel ära leppida ja siis üheskoos parlamendivalimisteni minna. Kui selleks aga vastastikku tahet pole, ei pea neist kumbki enam häbenema kõnelusi teiste parlamendiparteidega, et leida uue võimuliidu partnerid," märkis president Karis.

President avaldas lootust, et parlamendierakonnad jõuavad läbi omavaheliste konsultatsioonide tulemuseni, mis toob Eestile tagasi koalitsiooni ja valitsuse, kes suudavad riigijuhtimise tööd täie vastutustundega vedada.