Mart Võrklaev: kui kokkulepped enam ei pea, on koalitsioon läbi

Kui kokkulepped enam ei pea, on koalitsioon läbi. Reformierakond on pooleteise aasta jooksul teinud tõsiseid jõupingutusi, et tulla vastu meie koalitsioonipartneri soovidele, isegi kui need on esitatud pärast omavahel juba kokkuleppele jõudmist, kirjutab Mart Võrklaev.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles ETV "Esimeses stuudios" välja Keskerakonna plaani: see on praegune valitsus lõhkuda ja teha uus koalitsioon, ilmselt koos EKRE-ga.

Sellesama plaani piirjooned paistavad välja Keskerakonna viimase kuu tegudest: koos opositsioonilise EKRE-ga esitasid nad riigikogus plaani panna kiirustades 300 miljonit eurot riigieelarve püsikulu lastetoetuse tõusuks, koos EKRE-ga võitlesid eile Reformierakonna ettepaneku vastu seda läbimõtlemata ideed pidurdada ning võtta aega selle sisuliseks arutamiseks ja koos EKRE-ga hääletasid nad kolmapäeval maha seaduseelnõu suurendada eesti keele õpet venekeelsetes lasteaedades (eelnõu järgi peaks 2027. aastaks olema venekeelsetes lasteaedades pool õppetööd eestikeelne).

Erakondade soovi oma agendat teoks teha ei saa neile ette heita. Jüri Ratas on aga püüdnud EKRE-ga teineteise taasleidmist peita oma ümmarguste vastuste ja perede aitamise loori taha. Pimesikumäng on kestnud varsti juba kuu aega, aga õnneks on avalikkus sellest algusest peale läbi näinud.

Poliitikas on paraku niimoodi, et kõige väärtuslikum kaup on lubadus, mis peab. Reformierakond ja Keskerakond andsid koalitsioonilepet sõlmides üksteisele lubaduse: need on asjad, mida me koos püüame ära teha.

Keskerakonna kaks viimast käiku: anda oma toetus opositsiooni eelnõule, mis ilmselt teeb võimatuks vastutustundliku eelarve kokkuleppe tegemise sügisel ja hääletada maha valitsuses toetuse saanud, ja koalitsioonileppest lähtuv eestikeelse hariduse eelnõu, murravad mõlemad kokkulepet, mille Jüri Ratas ja Kaja Kallas 27. jaanuaril 2021 riigikogu valges saalis allkirjastasid.

Kui kokkulepped enam ei pea, on koalitsioon läbi. Reformierakond on nende pooleteise aasta jooksul teinud tõsiseid jõupingutusi, et tulla vastu meie koalitsioonipartneri soovidele, isegi kui need on esitatud pärast omavahel juba kokkuleppele jõudmist.

Meenutan, et ka koalitsioonilepingu sõlmimisel oli neid, kes arvasid, et kokkulepped on rohkem Keskerakonna kui Reformierakonna nägu. Meie partnerile pole nendest sammudest aga piisanud ja viimasel kuul on nad läinud koalitsiooni lõhkumise teed.

Neljapäeva õhtul saime televisiooni vahendusel teada Keskerakonna järjekordsetest uutest nõudmistest ja et hoolimata oma sõnadest on Jüri Ratas alustanud ka uue koalitsiooni loomist. Isiklikult mina arvan, et Keskerakonna valijate huve silmas pidades on see otsus olnud viga ja ma saan aru, et samasuguseid hääli on kostnud ka Keskerakonna enda ridadest. Aga lõpuks peavad erakonnad oma poliitilised otsused ise tegema.

Ainult et kui koalitsiooni lõhkumise teed on juba mindud, siis oleks aus see avalikult ka välja öelda. Minu teada rõhutab Jüri Ratas omavahelistes vestlustes siiamaani, et Keskerakonna plaan on praeguses koalitsioonis jätkata. Tal tuleks julgus kokku võtta ja tunnistada sama, mida ta ütles "Esimeses stuudios" Mirko Ojakivile, ka Kaja Kallasele.