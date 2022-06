Kallas ei lükanud ümber väidet uue võimuliidu loomise kohta

Mis siis saab kui Keskerakond ei tahagi opositsiooni minna, vaid plaanib niimoodi jätkata, et ei ole teie rahul, ei ole nemad rahul, aga valitsusest nad ära ka ei lähe?

Seda otsust Keskerakonna eest keegi teine ära teha ei saa. Tundub, et tegudega näidatakse, et soovitakse olla opositsioonis, aga ei juleta seda välja öelda. Ma loodan, et Keskerakond tegeleb sisekaemusega ja nad teevad selle otsuse, mida nad tahavad olla. Ei saa nii olla, et oled valitsuses, aga oled ka pidevalt selle valitsuse vastu. Väga kurb, et kolmapäeval toodi ohvriks eestikeelne lasteaiaseadus ja see läks allavett.

Te ütlete, et ei saa nii olla valitsuses, aga saab küll - praegu ju ollakse. Niimoodi võib ju märtsikuiste valimisteni välja purjetada.

See ei ole ju kuidagi mõistlik. Me justkui pingutame, teeme valitsuses otsuseid ja siis öeldakse nende otsuste tegijate endi poolt, et need on valed otsused. Ja hääletatakse ka riigikogus maha. Kui me oleme leppinud kokku, oleme koalitsioonileppes leppinud kokku, siis on loogiline, et sul on selle taga ka vastavad hääled riigikogus. Ja selliselt saab valitseda. Kui neid hääli pole, siis koalitsiooni sellisel kujul ei ole.

Kas te peaministri ja valitsusjuhina olete seadnud valitsuspartnerile ka mingi tähtaja ära otsustada, sest muidu võib ju niimoodi kui praegu märtsini sõita?

Ei, konkreetset ajalist tähtaega ma ei ole andnud.

Aga plaanite anda?

Me räägime ju kogu aeg ja on soov, et Keskerakond võiks ära otsustada. See on neile edasi antud. Ja seda saab siis iga nädal või iga päev uuesti küsida.

Aga teil endal on võimalus ka see olukord ära lahendada. Te saate peaministrina tagasi astuda või saate viia Keskerakonna ministrite paberid presidendi juurde ja paluda nad tagasi kutsuda.

Jah, seda ma saan teha. Aga kui soovitakse seda koalitsiooni lõpetada, ja nagu me Keskerakonna poolt nende tegudega oleme ka näinud, siis seda mitte minu kätega, vaid tehakse ise. See on aus.

Kas ma saan aru, et teie seda koalitsiooni praegu ära lõpetada ei soovi?

See koalitsioon sellisel kujul ju ei tööta. Loomulikult tuleb otsida lahendusi, et saaks sellest olukorrast välja.

Aga küsin uuesti, miks teie seda koalitsiooni ära ei lõpeta?

Sellega on nii, et riigikogus on 101 liiget. Matemaatika riigikogus saab käia 101 liikme piires. Ja et on käimas ka väga rasked ajad, siis enne valimisi on väga suur tung opositsiooni.

Ei ole uut koalitsiooni koos?

Koalitsioone ei tehta kuidagi meedia vahendusel. Koalitsioone saab lõhkuda minutitega, neid kokku panna võtab tunduvalt rohkem aega.

Kas praegu on see aeg, kus "poliitikud peaks hakkama joonistama uusi maa ja mere pilte", nagu Jüri Ratas kolmapäeval ütles?

Neid arutelusid ei peeta meedia vahendusel.

Aga kuskil te neid arutelusid juba peate?

Ei vasta sellele küsimusele. Loomulikult arutavad kõik kõikide olukordade üle, mis üldse võimalik. Aga tõesti, meedia vahendusel neid läbirääkimisi ja konsultatsioone ei peeta.

Te ei öelnud otsesõnu "ei".

(Vaikus kaheksa sekundit, mille lõpetab Õhtulehe reporteri vahelesegamine)

Hüva.

Me arutame ju kõike. Meil on valitsuses neli ministrit, kes kaotavad töö, sest neil pole riigikogu mandaati. Öelda neile ministritele, et te kaotate töö ja me ei tea, mis teist edasi saab, on keeruline. Ja nüüd soovitakse seda teha minu kätega. Ausam oleks siiski, et Keskerakond leiab endas tugevuse ka sõnades käituda nii, nagu nad tegudes käituvad.

On teil veel usk, et jaanipäeva tähistavad kõik koos?

Poliitikas muutuvad kõik asjad väga kiiresti. Minutite ja tundidega. Minu soov ei ole tekitada valitsuskriisi. Ei ole olnud kogu aeg. Me ei ole teinud mitte ühtegi käiku, et valitsuskoalitsiooni lõhkuda ega tulnud ettepanekutega, mis on koalitsioonilepingust väljaspool. Seda on teinud pidevalt meie koalitsioonipartner. Meie oleme püüdnud nende muredega arvestada.

Mis on see konkreetne Keskerakonna poolne samm, mida te ootate ja mis annaks märku, et nüüd on see deeskalatsioon lähedal? Ja teistpidi, kas ka Reformierakond on valmis astuma mõne sammu, et olukorda lahendada?

See meenutab mulle natuke ühte teist protsessi, mis on samal ajal käimas. Mida lääs saaks pakkuda, et deeskaleerida olukorda. See on paraku selline seis.

Te võrdlete oma koalitsioonipartnerit Putini Venemaaga?!

Meil on väga vähe aega ja kui teised tahavad ka [intervjuusid], siis see ei ole päris aus.