Ratas võimuliidu püsimisest: te peate küsima seda Igor Mangilt

"Te peate helistama, ma nüüd väga vabandan, võibolla Igor Mangile. Mina ei oska seda ennustada. Ma arvan, et tema on parem asjatundja selles," ütles Ratas kolmapäeval lõuna ajal vastuseks ERR-i küsimusele, kas kujunenud olukorras peab ta võimalikuks, et praegune valitsusliit püsib ka pärast jaanipäeva ja sügisel.

Ratas ütles, et kolmapäevases riigikogu infotunnis kuulutas peaminister Kaja Kallas praeguse koalitsiooni lõppenuks.

"Kui üks pool on seda öelnud, siis tuleb kasutada Kaja Kallase sõnu ja joonistada uusi maa ja mere pilte," ütles Ratas.

Täpsustavale küsimusele, kas need uued pildid tähendavad Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliitu, vastas Ratas, et täna sellele vastata ei saa.

"Meie soov on olnud Reformierakonnaga koos minna. Meie soov on ka see, et pere- ja lastetoetused tuleb vastu võtta. Minu tunnetus on, et kolm erakonda soovivad sellega edasi minna," ütles Ratas.

Ratas ütles, et poliitikud räägivad riigikogu kuluaarides, et hoopis Reformierakond on teinud nädal tagasi SDE-le ja Isamaale ettepaneku uus valitsus teha.

"Aga ma ei uskunud ka kõige hirmsamas unenäos, et valitsuse juhtpartei otsustab lastetoetuste tõusu eelnõule teha 2000 muudatusettepanekut. Kui Reformierakond hakkab lastetoetusi blokeerima ka 10-minutiliste vaheaegadega, siis võime siin septembrini istuda," sõnas Ratas.

Keskerakonna esimehe sõnul on Eestis ülikõrge 20-protsendiline inflatsioon ning sellega toimetulekuks väga palju meetmeid pole.

"Tuleb vaadata üle käibemaks ja aktsiisid. Seda teevad praegu paljud Euroopa riigid. Meie suur eeskuju fiskaalpoliitikas, suur Saksamaa on minu teada astunud samme maksude ajutiseks langetamises. On ka sotsiaalmajanduslikud meetmed ja üks meede ongi see, et anda lastele ja peredele suuremat kindlustunnet," ütles Ratas.