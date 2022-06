Hiiumaa lennud sattusid hinnatõusude tõttu ohtu

"Transaviabaltika pole täna langetanud otsust lennuliini lõpetamiseks. Samas on antud korraldus suuremate võimalike kahjude ärahoidmiseks teavitada kõiki reisijaid vähemalt kaks nädalat ette, et lende ei toimu," ütles ettevõtte volitatud esindaja Rene Must reedel ERR-ile.

Hiljem saadetud selgituses lisas ta, et tegemist on ennetava meetmega kahjude ära hoidmiseks, kuna Kärdla-Tallinna liini kulud ületavad juba alates jaanuarist tulusid, mistõttu on lennuettevõte alates 4. jaanuarist 2022 pidanud transpordiametiga läbirääkimisi oluliselt tõusnud kulude katmiseks.

"Kui esialgu tõstis oluliselt kulusid meile maapealset teenust ja hooldust pakkunud ettevõte, siis peagi järgnes tohutu varuosade- ja remondi hinnatõus. Seepärast esitasimegi juba jaanuaris transpordiametile taotluse lepingu muutmiseks või lõpetamiseks koos enda kulude suurenemist tõendavate dokumentidega ja lootsime mõistlikku koostööd," kirjeldas Must.

"Täna on olukord veelgi muutunud. Meie piloodid andsid sel nädalal teada, et nad ei ole nõus senistel tingimustel jätkama ja soovivad 30-protsendist palgatõusu. Äsja saime ka Tallinna Lennujaamalt info, et kavandamisel on lennujaamatasude muutmine. Omalt poolt on ettevõte kulude kokkuhoiu eesmärgil peatanud ühe liini teenindava lennuki hoolduse ja selle ajutiselt opereerimiselt eemaldanud. Teine lennuk jätkab liini teenindamist," ütles Transaviabaltika esindaja.

"Olles Transaviabaltika pöördumisi viis kuud menetlenud, keeldus transpordiamet meie taotlusi rahuldamast ja soovitas meil kohtusse pöörduda. Seepärast pöördubki ettevõte lähipäevil halduskohtusse, kus kohus saaks esialgse õiguskaitse korras meie olukorrale seaduslikku leevendust pakkuda. Kui kohus peab võimalikuks lepingut ajutiselt peatada, siis eeldab see, et reisijaid on võimalikust lendude ära jäämisest teavitatud. Paralleelselt jätkatakse ka läbirääkimisi transpordiametiga," märkis Must.

Ta lisas, et piletimüük taastatakse esimesel võimalusel.

Hiiumaa on mures

Ka Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles ERR-ile, et Kärdla-Tallinnale lennule pileteid ostnud inimesed on hakanud saama teateid lendude ärajäämisest.

"Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EU) nr 261/2004 artikkel V teatame, et Teie (kuupäev) toimuva pidav lend KTB676 on tühistatud ning piletiraha tagastatakse arveldusarvele, millelt piletiost sooritati. Alternatiivse reisivoimalusena soovitame kasutada praami," öeldakse piletiomanikele saadetud kirjas.

Tasuja ütles, et tema teada on põhjuseks, miks Transaviabaltika on asunud lende tühistama, kütusehinna tõus. "Ettevõte ei osanud kolm aastat tagasi hankel osaledes seda ette näha ja on nüüd raskustes," rääkis vallavanem. "Transpordiamet ei ole seni probleemile Transaviabaltikaga lahendust leidnud," lisas ta.

Hiiumaa vallavanem rääkis, et saare jaoks on lennuühenduse jätkumine ülioluline. See on tähtis ärireisijatele, turismi seisukohalt ja kaugtöö tegijatele, aga täiesti asendamatu meditsiiniabi tagamiseks, rõhutas Tasuja. Kuna mitme valdkonna arstid käivad Kärdla haiglas oma vahetusi tegemas mandrilt ning nende töötunnid on väga kallid, siis on tähtis, et nende liikumisele võimalikult vähe aega kuluks, selgitas Tasuja.

"Püüame kaasa aidata, et lahendus leitaks, aga täpsemalt saavad seda kommenteerida lepingu osapooled – transpordiamet ja Transaviabaltika," ütles Tasuja. Ta lisas, et Hiiumaa vald sooviks olla sellise lepingu kolmas osapool, et saada kiiremat ja täpsemat infot saart nii otseselt puudutavas küsimuses.

Hiiumaa pöördus Aasa ja Aabi poole

Hiljem teatas Hiiumaa vallavalitsus, et Tasuja saatis riigihalduse ministrile Jaak Aabile ning majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale pöördumise, milles kutsus leidma kiire lahendus olukorrale, mis ohustab lennuühendust Hiiumaaga.

"Palun, et ka minister võtaks antud teemat kui riikliku tähtsusega küsimust ning annaks omapoolse panuse, et see järgmisel nädalal lahenduse saaks, " kirjutas Hiiumaa vallavanem oma pöördumises.

"Olles suhelnud erinevate osapooltega, on meil teadmine, et järgmise nädala alguses toimub kohtumine transpordiameti ning Transaviabaltika esindajate vahel, eesmärgiga olukorrale lahendus leida," kirjutas Tasuja oma pöördumises. "Samas ei ole seda suudetud viimaste kuude jooksul ning hetkel puudub kindlustunne õhureiside osas alates 15. juunist," lisas ta.

Tasuja lisas, et seni on Hiiumaa vallal olnud lennutranspordi teemal konstruktiivne ning tõhus koostöö valitsuse ning erinevate riigiasutustega. Tänu sellele, et 2018. aastal paigaldati lennuraja renoveerimise käigus GPS-põhine navigeerimissüsteem GNSS, on väga harv olukord, kui lend tuleb ilmastikust tingituna tühistada. Piletihind on taskukohane ja soodustab lendamist.

Transpordiamet: leping kehtib

Neljapäeval toimunud kohtumisel Hiiumaa vallavalitsuse esindajatega kinnitas transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Mihkel Mäekeri, et lennuühendus suursaartega on riigi poolt tellitud ja nii kogukond kui ka tellija on teenuse kvaliteediga rahul olnud. Avaliku teenindamise leping on jätkuvalt jõus ning järgmise nädala alguses on ametil kohtumine Transaviabaltika esindajatega, et lahendusi leida, olevat Mäeker öelnud.

Mäeker ütles reedel ERR-ile, et amet peab ettevõttega läbirääkimisi liiniteenindamise teemal. Ka tema andis mõista, et vaidlusi põhjustab kütusehinna tõus.

"Saame kinnitada, et avaliku teenindamise leping on jätkuvalt jõus, järgmise nädala alguses on kohtumine Transaviabaltika esindajatega, et lahendusi leida. Kütusehinna tõusu kompenseerimine on lepinguga sätestatud ja kompensatsiooni on vastavalt lepingule ka makstud," ütles Mäeker.

Hiiumaa vallavalitsuse teatel kasutab Kärdla õhuväravat igal aastal 10 000 reisijat, mis on samas suurusjärgus Hiiumaa elanike arvuga.

Tallinna lennujaama esindaja ütles reedel ERR-ile, et neile ei ole lennufirma teada andnud, et lennud Kärdlast lõpetatakse.

Transaviabaltika võitis suursaartele lendude korraldamise konkursi 2019. aastal ning tema lepingu pikkuseks on viis aastat.