Lennureisid Hiiumaale võivad juuni keskpaigast lõppeda

Leedu lennufirma soovib saada lisaraha 300 000 eurot lendude jätkamiseks. Esmaspäeval toimunud kohtumisel transpordiametiga lahendust ei leitud, kõnelused jätkuvad kolmapäeval.

"Loomulikult mõlemad osapooled tahaksid, et see teenus säiliks, mis siis et tegemist on mugavus teenusega. Küsimus on ikka klassikaline, kas tänases olukorras täna kehtivas lepingus me saame teatud raha teenuse pakkujale juurde maksta või mitte," transpordiameti juht Kaido Padar.

"Kui leping lõpetatakse, siis me püüame leida, otse lepingu sõlmida, aga praegu veel vaatame olemasolevale lepingule otsa ja püüame leida õiguslikku ruumi, et mingeid kulusid kompenseerida," sõnas Padar.

Samal ajal, kui Kärdla lennujaamas maandub õhtul Tallinnast väljunud lennuk, teevad Hiiumaalt startivad reisijad check-in'i. Lennujaam on väike ja siin käib kõik kähku. Lennuühenduse pluss on reisiks kuluv aeg. Mööda maanteed ja praamiga üle mere tulles läheb autoga Tallinna kesklinnast Kärdlasse sõiduks kokku üle kolme tunni. Lennuk tuleb 30 minutiga. Jääb rohkem aega pere jaoks Hiiumaal või asjaajamiseks pealinnas.

Tallinn-Kärdla suuna lennureisija Vilma rääkis, et kui ta hommikul läheb, siis tal on terve päev aega oma toimetusi teha. "Igal juhul lennusõit on ajavõit," ütles ta.

Kärdla-Tallinn suuna lennureisija Mario eelistab lennureisi kiiruse ja mugavuse tõttu. Hiiumaal käis ta pere külastamas.

Kuid elanike ja külaliste mugavus ei ole ole aga ainuke argument, miks lennuühendust Hiiumaal tähtsaks peetakse. Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et lennuliin on oluline ka selleks, et mitmesugused spetsialistid saaksid Hiiumaal tööl käia. "Seal on ka mitmed eluliselt olulised aspektid. Näiteks Hiiumaa haigla eriarstid, kes käivad vastuvõtte ja oma vahetusi tegemas, nemad kasutavad siinkäimiseks just lennukit ja seetõttu on äärmiselt oluline, et see lennuühendus meil hästi toimiks," rääkis Tasuja.

Hiiumaa valla andmetel kasutab Hiiumaa ja Tallinna vahelist lennuühendust aastas 10 000 reisijat.