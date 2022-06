Kuressaare liinil lendav NyxAir plaanib samuti riigilt lisaraha küsida

Teisipäeval teatas transpordiamet, et Tallinna - Kärdla lennuk muutub riigile poole kallimaks. Tallinna - Kuressaare liinil lendava OÜ NyxAir juht Jaanus Ojamets ütles ERR-ile, et soovib nüüd samuti riigilt suuremat tuge saada. Lendamist lõpetada tema siiski ei ähvarda.

Kärdla vahet sõitev Transaviabaltika teatas aasta alguses, et ei suuda lennuliini enam majanduslikult püsti hoida. Ettevõte märkis, et transpordiametil tuleb neile lepingu järgi senisest rohkem raha maksta, kuna kõik sisendhinnad on võrreldes 2019. aastaga oluliselt kasvanud.

Läinud nädalal pöördus Transaviabaltika kohtusse. Transpordiamet läks ettevõttega kompromissile ja lubas lepingu lõpetada. Viie päevaga korraldati hange, mille tulemusel saab Transaviabaltika järgmise seitsme kuu jooksul iga lennu eest poole rohkem raha.

Kuressaarde lendava OÜ NyxAiri juht Jaanus Ojamets Leedu lennufirma muret ei mõista. "Meil selliseid probleeme ei ole," sõnas Ojamets. "Sellepärast, et riigihanke lepingu ühe tingimusena on ka kütuse kompenseerimise meede täiesti olemas. Kütuse hind on kulude poole pealt ka kõige kiiremini tõusnud. Ehk nende avaldus üllatas meid tegelikult küll."

Lisaks kütuse hinnale on indekseeritud lennujaamatasud. Transaviabaltika aga teatas, et oluliselt kallimaks on läinud ka kõik muu alates personalist kuni varuosadeni.

"Loomulikult lähevad need ka meile kallimaks," sõnas Ojamets. "Lennunduses toimub enamus rendist ja müügist dollarites, dollar on läinud tugevamaks, ka see on mõjunud," selgitas ta.

"Aga et neil selline rahavajadus oli, pidi neil ka algselt kalkuleerides mingi viga sees olema," usub Ojamets. "Kui sa teed viieaastase lepingu, siis igaüks arvestab mingi kallinemise ja inimeste palgatõusu sinna sisse."

Seda, kas transpordiamet on valmis kõigile vedajatele vastu tulema, plaanib NyxAir ise proovida.

"Me kindlasti teeme nüüd päringu transpordiametile, et kas on võimalik meie tõusnud kulusid mingil määral kompenseerida," sõnas Ojamets. "Sest ka meil on kõik kulud tõusnud rohkem kui oleme prognoosinud. Näiteks jäätõrje kulu tõusis sellel talvel kahekordseks. Me tahame nüüd seda heasoovlikkust ka enda suunal näha," selgitas ta.

Ojamets rõhutas, et NyxAir lendude katkestamisega ähvardama ei hakka. "Aga võrdse kohtlemise alusel me ootame, et meile ka mingisuguseid tõusnud ja ettenägematuid kulusid kompenseeritakse," ütles Ojamets.

Transpordiamet kinnitab, et Transaviabaltikale tegelikult midagi ei kompenseeritud. Pärast ühe lepingu lõpetamist korraldati uus hange. Transaviabaltika küsis ühe Tallinn - Kärdla - Tallinn reisi eest senise 2000 euro asemel umbes 3000 eurot. Järgmine pakkumine oli üle 3500 euro.

Jaanus Ojamets ütles, et NyxAir pakkus 48-kohalist lennukit, samas kui Leedu ettevõte pakkus seda sama 19-kohalist lennukit, millega praegu lennatakse. Hanketingimustele leedukate lennuk vastas.

"Sobilikku väiksemat lennukit sellise ajaperioodiga vabastada ei saanud," sõnas Ojamets ning lisas, et vaidlustada ettevõte hanketulemusi ei plaani.

"Meil esimene emotsioon oli, et hakkame vaidlema, aga me praegu oleme otsustanud, et ei hakka. Esmajoones sellepärast, et suvel on lennuühendust hiidlastele vaja," ütles Ojamets.