Elering: enamuse tarbijate jaoks on gaasimüüjatel varud olemas

Enamuse gaasitarbijate varustamiseks on bilansihalduritel gaasivarud või tarneallikaid olemas, selgus Eleringi poolt gaasimüüjatelt kogutud andmetest.

Eesti gaasituru bilansihaldurid edastasid esimesed kuised bilansiplaanid ning nendest selgus, et enamuse tarbijate jaoks on müüjatel gaas olemas, öeldi ERR-ile gaasi varustuskindluse eest vastutavast riigi äriühingust Elering.

Bilansiplaanid sisaldasid infot nii tarbimise prognoosi kui ka plaanitavaid tarnekanaleid gaasi hankimiseks, samuti infot Läti Incukalnsi gaasihoidlas hoitava gaasikoguste kohta.

Laekunud andmest on näha, et turuosalised valmistuvad talveperioodiks ning teevad plaane, kuidas oma lepingulisi kliente gaasiga varustada, öeldi Eleringist.

"Enamuse gaasitarbijate varustamiseks on bilansihalduritel gaasivarud või tarneallikaid olemas. Puudujääva osa katmiseks on oluline täiendava tarneallika loomine LNG-terminali näol. Gaasimüüjad peavad eelkõige pöörama tähelepanu gaasitarnete tagamisele aasta neljandas kvartalis," märkis Elering.

Bilansihaldurid esitasid tarbimise prognoosi koos tarnekavaga, lähtudes juba sõlmitud lepingutest. Praegused andmed näitavad aasta viimases kvartalis tavapärasest ligi 25 protsenti väiksemat gaasi tarbimist.

Eleringist lisati, et eeloleva kütteperioodi kohta käivad andmed on siiski esialgsed ning nad täpsustavad neid. Gaasimüüjatel on kohustus esitada Eleringile andmeid oma bilansiportfellide kohta igal kuul.