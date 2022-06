Gaasiettevõtted ennustavad suuremat hinnalangust paari aasta pärast

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik ütles ERR-ile, et praegu valmistatakse inimesi ette, et talv võib tulla kehv nii elektri kui gaasi hinna osas, aga seda, milline see päriselt tuleb, näeme lõpuks siis, kui ta käes on.

"Ma ei tahaks nii hirmus pessimistlik hindade suhtes olla. Kui vaadata Euroopa gaasihindu, siis viimasel paaril nädalal liiguvad need pigem natuke allapoole, normaliseerumise suunas," märkis ta. "See annab ka gaasiettevõtetele võimalust, kui õnnestub gaasi kätte saada, seda lattu panna mitte väga kalli hinnaga. Ma ei vaataks nii mustades toonides, et enam midagi teha ei saa."

Kaasik loodab, et paari aasta jooksul gaasi hind normaliseerub, sest praeguses hinnas on sees üksjagu paanikat, et äkki lõpevad Vene tarned kogu Euroopas ja äkki jääb gaasi puudu.

"Kui Euroopa turgu laiemalt vaadata, siis ajab gaasi üle serva. Vene gaas voolab endiselt Euroopasse, kuigi vähendatud mahus, LNG maksimaalses mahus - hetkel on turg väga hästi varustatud," kinnitas ta.

Kaasik lisas, et kui LNG-terminale tuleb juurde ja hirm tarnete lõpu osas kaob, võiks see kindlasti turgu märkimisväärselt parandada ja jahutada. Seda, kas näeme nii madalat hinda nagu paarkümmend eurot kilovatt-tunni kohta, ei julgenud ta arvata, kuid hinnataseme normaliseerumist usub ta küll.

See tähendab Eesti Gaasi esindaja sõnul, et kui gaasiga kodu küttev inimene ägab praegu suurte arvete all, ei pruugi tal olla mõistlik tingimata uut küttelahendust otsida.

Ta tõi näite, et kui paigutada gaasikütte asemele soojuspump, on esiteks investeering suur, kuid lisaks on elektri ja gaasi hind omavahel seotud. See tähendab, et kui gaas on kallis, on ka elekter kallis ning soojuspump kulutab soojuse tootmiseks elektrit. Igal juhul tuleb need asjad alati läbi kalkuleerida.

"Minu arvamus on küll, et mingi aja jooksul hinnad normaliseeruvad, loksuvad paika ja sellisel juhul on täiesti mõistlik ka gaasi kasutada," tõdes ta.

Kaasik lisas, et päris pikka aega olid elekter, gaas ja erinevad kütused meil üsna odavad, võib-olla odavamad, kui oleks pidanud ning nüüd on need läinud suure hooga kallimaks, kui nad olema peaks.

"See, mis läheb üles, tuleb lõpuks ka alla tagasi. See on see, kuidas turud liiguvad," nentis ta.

Hääl: gaasi hind langeb paari aasta pärast tagasi kunagisele tasemele

Alexela nõukogu esimehe Heiti Hääle hinnangul ei ole kaugema tuleviku osas pessimismiks põhjust. Kui praegu on LNG vastuvõtuvõimekus väike, siis nüüd rajatakse kogu Euroopasse terminale kiiresti juurde ja see toob ka hinnad alla.

"Pikemas plaanis olen väga optimistlik," kinnitas Hääl ja ütles, et vahepealne aeg tuleb lihtsalt ära kannatada. "See võtab kaks-kolm aastat aega ja siis usun, et gaasi hind on kunagisel arusaadaval tasemel tagasi."

Praeguse olukorra ja eeloleva kõrgete energiahindadega talve oleme Hääle sõnul ise endale praeguste sanktsioonidega tekitanud, aga et energeetikas midagi muuta, nõuab suuri investeeringuid ja aega.

"Õigel ajal on jäänud õiged otsused tegemata," tõdes ta.

Hääl lisas, et Euroopa on jäänud maha, lootes liiga kaua oma traditsioonilistele gaasitarnetele ning seoses rohepöördega on gaasi tarbimine kasvanud ja nõudlus ületab pakkumise.