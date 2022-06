Luhanski kuberner: Ukraina väed on enda kätte saanud poole Severodonetskist

Ukraina relvajõudude andmeil tugevdavad Vene väed oma üksusi, et alustada uuesti pealetungi Slovjanski linnale. Severodonetski lahingutes saatis laupäeval edu Ukraina vägesid.

Oluline 4. juunil kell 22.19:

- Luhanski oblasti kuberneri sõnul on ukraina väes suutnud poole Severodonetskist saad enda kontrolli alla.

- Podoljak: läbiräämistel Venemaaga pole mõtet enne Vene vägede tagasi löömist;

- Kolm inimest hukkus Mõkolajivis, kui Vene väed avasid tule;

- Briti luure andmeil on Vene vägede hiljutistes Donbassis tehtud edusammudes suur osa õhu- ja suurtükilöökide kombineerimisel;

- Vene väed valmistuvad uueks pealetungiks Slovjanskile;

- Vene väed keskenduvad endiselt Severodonetskile;

- Ukraina siseministri sõnul on riigi luure olnud ühenduses Vene vägede kätte langenud Azovstali terasetehase kaitsjatega;

- Ukraina päästeteenistus on evakueerinud üle 1,8 miljoni inimese;

- Severdonetski lähistel said kaks Reutersi ajakirjanikku haavata ja nende autojuht surma;

- USA mõttekoja ISW hinnangul ei ole Vene vägedel jõudu Luhanski oblastist kaugemale liikuda;

- USA allikate teatel on Washingtoni ametnikud rääkinud viimastel nädalatel oma Euroopa kolleegidega erinevatest relvarahu raamistikest.

Luhanski kuberner: Ukraina vägede käes on pool Severodonetskist

Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai ütles laupäeval, et Severodonetski linna tänavatel jätkuvad lahingud. Tema sõnul lõid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul tagasi üheksa Vene vägede rünnakut.

"Vene väed paiskavad kõik oma reservid Severodonetski juurde," ütles Haidai.

Ta lisas, et humanitaarolukord linnas on keeruline, sest sinna on võimatu toitu ja ravimeid viia.

Haidai sõnul õhivad Vene väed sildu Siverski Donetsi jõel, et Ukraina ei saaks oma vägesid tugevdada ja tsiviilelanikele linna abi viia.

Kuberneri sõnul on Ukraina väed suutnud osa Severodonetski linnast tagasi enda kätte saada. Vaid mõni päev varem teatasid Ukraina väed linnast tagasitõmbumist. Haidai sõnul olid Vene väed saanud enne enda kätte umbes 70 protsenti linnast.

Serhiy Gaidai, governor of the region, said on June 3 that previously Russian troops had controlled 70% of the city. Gaidai added that the Ukrainian army had counterattacked, and the Russian-controlled area had shrunk to about 50%. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 4, 2022

Haidai ütles laupäeva õhtul, et Ukraina väed on Severodonetskis teinud vasturünnakuid ning saanud enda kätte poole linnast, vahendas The Kyiv Independent.

Severodonetski linnapea Oleksandr Strjuki sõnul on Ukraina vägede eesmärgiks kogu linn taas enda kätte saada. Strjuk ütles, et Ukraina väed regrupeerusid ning suutsid linnas luua uuesti kaitseliini.

Venemaa jaoks võtmetähtsusega sihtmärk Severodonetsk on viimastel nädalatel olnud pideva pommitamise all. Haidai ütles, et USA uute suurtükkide saabumine linna oleks otsustava tähtsusega, sest nendega suudetaks Vene jalavägi minema ajada.

Vene kaitseministeerium andis laupäeval välja vastupidiseid teateid, väites, et Ukraina relvajõud on lahingutes Severodonetski linna pärast kandnud väga suuri kaotusi, mõnes üksuses on kaotuste ulatus kuni 90 protsenti. Samuti väideti, et Ukraina on väed taganemas Lõssõtšanski linna suunas, teisele poole Siverski Donetsi jõge, mis kaht linna lahutab.

Podoljak: läbiräämistel Venemaaga pole mõtet enne vaenlase tagasi löömist

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles laupäeval, et Venemaaga pole mõtet läbirääkimisi pidada enne, kui Vene väed on surutud nii Ukraina piiri lähedale kui võimalik.

Podoljak vastas sellega Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni öeldule, et Prantsusmaa on valmis vahendama rahukõnelusi Ukraina ja Venemaa vahel.

"Kuni me pole saanud kätte kõiki relvi, kuni me tugevdame oma positsioone, kuni me surume Vene väed nii kaugele kui võimalik Ukraina piiri äärde, pole mingit mõtet läbirääkimisi pidada," lausus Podoljak.

Ukraina läbirääkimiste delegatsiooni liige David Arahhamia ütles, et Ukraina saab lääneriikidelt aina võimsamaid relvi.

"Meie relvajõud on valmis kasutama (uusi relvi) /.../ ja siis, ma arvan, võib alustada uue läbirääkimiste vooruga, kui meie positsioon on tugevam," lausus ta.

Paavst kaalub Ukraina külastamist

Paavst Franciscus ütles laupäeval, et kohtub varsti Ukraina esindajatega, et arutada võimalust nende riiki külastada.

"Järgmisel nädalal kohtun ma Ukraina valitsuse esindajatega, kes saabuvad siia rääkima, muu hulgas isegi minu võimalikust reisist sinna. Vaatame, mis juhtub," ütles paavst Vatikanis laste küsimustele vastates.

Kolm inimest hukkus Mõkolajivis, kui Vene väed avasid tule

Kolm inimest hukkus ja neli inimest sai vigastada, kui Vene väed avasid tule Mõkolajivi elurajoonis, ütles Mõkolajivi linnapea Oleksandr Sienkevitš.

Kaks ohvrit suri sündmuskohal, kaks teel haiglasse, vahendas CNN.

Rünnakus sai kahjustada ka kolm kortermaja.

Kohalik elanik kõnnib oma naabri põleva maja juures Lõssõtšanskis. Maja süttis pärast Vene vägede pommitamist. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Vene väed tabasid õigeusu kirikut

Vene väed tabasid pommitamisega Donetski oblastis Sviatohirskis asuvat õigeusu kirikut, mis allub Moskva patriarhaadile. 1526. aastal ehitatud kirik süttis, inimohvritest seni teateid ei ole, teatasid Ukraina õigeusu kirik ja Ukraina relvajõud.

Vene kaitseministeerium väitis aga, et kiriku süütasid Ukraina väed ning et nende väed pole Sviatohirskii kiriku territooriumi pommitanud.

After russia's bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It's affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia's army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4 — Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 4, 2022

In Donetsk Oblast, Skete of All Saints of Sviatohirsk Lavra which belongs to the Moscow Patriarchate caught fire due to Russian shelling. No casualties are reported yet, say Ukrainian Orthodox Church and an officer of the Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/eVgJdluajG — Hromadske Int. (@Hromadske) June 4, 2022

Šveits andis loa relvade tagavaraosade Ukrainale tarnimiseks

Šveits andis Saksamaale ja Suurbritanniale heakskiidu Šveitsis valmistatud relvastuse tagavaraosade tarnimiseks Ukrainale.

Šveitsi armee kinnitas, et see ei lähe vastuollu riigi neutraalsuse põhimõttega.

Küll aga keeldub Šveits endiselt andmast luba Poolale saata Šveitsis valmistatud relvi otse Ukrainale.

Naine pommitamise tõttu põleva maja juures Donetski nn rahvavabariigi aladel. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alexei Alexandrov

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeva hommikul tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 31 050 (võrdlus eelmise päevaga +100);

- tankid 1376 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 3379 (+13);

- lennukid 210 (+0);

- kopterid 175 (+0);

- suurtükisüsteemid 680 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 207 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 95 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 540 (+5);

- tiibraketid 122 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2337 (+8);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 52 (+1).

Ukraina relvajõudude teatel said möödunud ööpäeva jooksul Vene väed suurimaid kahjusid Zaporižžja suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina relvajõudude hinnang Venemaa kaotustele. Autor/allikas: Ukraina relvajõudude peastaap/Facebook

Vene väed tulistasid raketi Odessa oblastisse

Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni esindaja Sergi Bratšuki sõnul tulistasid Vene väed laupäeva varahommikul oblastisse raketi.

Rakett tabas põllumajandushoonet.

Rünakus sai kaks inimest vigastada.

Briti luure: Venemaa hiljutiste edusammude taga on õhu- ja suurtükilöögid

Suurbritannia sõjaväeluure teatel on Vene vägede õhutegevus Donbassi kohal endiselt intensiivne. Vene väed annavad õhulööke, kasutades nii juhitud kui ka juhitamatut laskemoona.

Luure märgib, et Venemaa suutmatus hävitada konflikti avapäevadel Ukraina strateegilisi õhutõrjesüsteeme piiras Vene vägede võimekust pakkuda taktikalist õhutoetust maapealsetele manöövritele. See aitas kaasa sellele, et Vene vägede liikumine Kiievi peale nurjus.

Brittide sõnul on Venemaa õhutegevus piirdunud suures osas õhust ja maalt tulistatud tiibrakettidega, millega püütakse häirida Ukraina vägede varustamist ja tugevdamist.

Briti luure hinnangul pole tiibraketilöökidel olnud sõjas olulist mõju ning Venemaa täppisrakettide varu on tõenäoliselt märkimisväärselt ammendumas.

Brittide teatel on Donbassile keskendudes suutnud Venemaa siiski tugevdada oma taktikalist õhutoetust, kombineerides õhurünnakuid ja massilisi suurtükirünnakuid, et panna oma ülekaalukas tulejõud sõjas maksma.

"Õhu- ja suurtükilöökide kombineeritud kasutamine on olnud Venemaa hiljutistes taktikalistes edusammudes Donbassis võtmetegur," märgib Briti luure.

Britid lisavad, et juhitamatu laskemoona kasutamise kasv on toonud Donbassis kaasa ulatusliku hävingu ning on "peaaegu kindlasti toonud kaasa ka märkimisväärsel hulgal tsiviilohvreid".

Minister: Ukraina luure on kinni võetud Azovstali kaitsjatega ühenduses

Ukraina siseministri Denõss Monastõrskõi sõnul on riigi luureteenistused ühenduses Azovstali terasetehasest kinni võetud võitlejatega. Tema sõnul teeb Kiiev kõik võimaliku, et kindlustada nende vabastamine.

Mai keskel Vene vägede kätte langenud sadade võitlejate saatus on ebaselge.

"Läbi luureteenistuse me saame teada nende vangistuse tingimuste, toitumise ja võimaliku vabastamise kohta," ütles Monastõrskõi Ukraina televisioonis.

"Me kõik teame, et nad kõik jõuavad Kiievisse ja me teeme kõik võimaliku, et see juhtuks," lisas ta.

Venemaa teatas mais, et ligi 2000 viimast Mariupoli kaitsjat alistusid. Ukraina võitlejad olid varjunud linnas asuva suure terasetehase alustesse varjenditesse ja tunnelitesse.

Kiiev tahab võitlejaid vangide vahetuse kaudu endale tagasi saada. Osad Vene duumasaadikud on nõudnud, et osad Azovstali võitlejatest tuleks saata kohtu alla. Kreml on öelnud, et alistunud võitlejaid koheldakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Ukraina relvajõud: Vene väed valmistuvad uueks pealetungiks Slovjanskile

Ukraina relvajõudude teatel tugevdab Venemaa Slovjanskile lähenedes oma üksusi, valmistudes pealetungi taasalustamiseks linnale. Naabruses asuv Kramatorsk on Donetski oblastis suurim linnapiirkond, mis on endiselt Ukraina kontrolli all.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Vene väed koondavad sellesse piirkonda kuni 20 pataljoni taktikalist gruppi. Peastaap märkis, et Vene väed on üritanud alustada rünnakuid kahele linnale Slovjanskist põhjas ja loodes — Barvinkovele ja Svjatohõrskile —, kuid edutult.

Pole selge, kas Vene väed on võtnud territooriumi juurde Slovjanskist idas, pärast seda, kui nad said eelmisel kuul enda kontrolli alla Lõmani linna. Ukrainlaste teatel on Vene väed rünnanud Slovjanski lähedal kaht piirkonda — Štšurovet ja Brusivkat — suurtükkidega.

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul asuvad Vene väed Slovjanski linnast 15 kilomeetri kaugusel.

Purunenud maja Irpinis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Sergei Supinsky

Vene väed keskenduvad endiselt peamiselt Severodonetskile

Vene vägede peamised jõupingutused on keskendunud Severodonetskile ja Bahmutile.

Severodonetskis jooksid Vene väed reedel tormi linna idaosa elamurajoonidele ning saavutasid ka mõningast edu. Vene väed ei liikunud reedel edasi mitmel pool, mida Ukraina väed jätkuvalt kaitsevad, sealhulgas Bahmutis, Soledaris ja Lõssõtsanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel püüdsid venelased taas ületada Siverski Donetsi jõge ning luua tingimusi oma peajõududele jõe ületamiseks. Jõgi on osutunud siiani Vene vägedele suureks tõkkeks.

Vene vägede rünnakud Bahmuti suunal laupäeva öösel olid Ukraina jõudude teatel edutud.

Donetski linna suunal pommitavad Vene väed Ukraina vägesid kogu kokkupuutejoone ulatuses. Donetski suunal on Ukraina andmetel Vene üksuste liikumine aeglane sõjaväelaste füüsilise kurnatuse, madala moraali ja vaimse tervise tõttu.

Lahingud on ägenenud Harkivist põhjas, kus Ukraina väed on viimastel nädalatel alasid tagasi võtnud. Harkivi suunal keskenduvad Vene väed okupeeritud piiride hoidmisele.

Ukraina peastaap teatas, et Vene väed üritavad piirata Ukraina vägede edasiminekut riigipiiri suunas. "Vaenlane jätkas meie kaitsejõudude üksuste pommitamist, kasutades lennukeid, suurtükke, mitmikraketiheitjaid, tanke."

Vene vägede rünnakute hulgas on õhulöögid Mi-8 helikopteritelt Ukraina positsioonide pihta Harkivi oblastis Slatõne ja Dementijivka asulate piirkonnas.

Ukraina relvajõud teatasid laupäeva varahommikul, et viimase ööpäeva jooksul peatasid ukrainlased Donetski ja Luhanski suunal üheksa rünnakut, hävitasid muu hulgas ühe tanki, ühe suurtükisüsteemi, kuus lahingusoomukid, kaks erisoomusmasinat.

Ukraina päästeteenistus on evakueerinud üle 1,8 miljoni inimese

Ukraina riiklik päästeteenistus on alates 24. veebruarist, mil algas Venemaa täiemahuline invasioon Ukrainasse, evakueerinud üle 1,8 miljoni inimese. Nende seas on evakueeritud üle 504 000 lapse ja 32 000 puudega inimest.

Päästeteenistuse teatel on nad 100 päeva jooksul teinud 32 468 väljasõitu, kustutanud 9300 tulekahju, päästnud 1397 inimest ning teinud kahjutuks 128 424 ühikut laskemoona.

Kaks Reutersi ajakirjanikku said haavata

Reedel said Ida-Ukrainas haavata kaks Reutersi ajakirjanikku ja nende autojuht surma, kui nende sõiduk tule alla sattus.

Ajakirjanikud püüdsid jõuda Venemaa toetatud separatistide aladelt Severodonetski linna.

Mõttekoda: Venemaa ilmselt ei suuda Luhanski oblastist edasi liikuda

USA mõttekoja Institute for The Study of War (ISW) hinnangul ei ole Vene vägedel piisavalt jõudu liikuda Luhanski oblastist edasi.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et Vene väed kiirendavad oma nn sõjalist erioperatsiooni Ukrainas. Varem on Šoigu väitnud, et Vene väed liiguvad Ida-Ukrainas edasi aeglaselt, kuna tahavad vältida tsiviilohvreid.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed saavutavad kontrolli Luhanski oblasti üle tõenäoliselt paari nädala jooksul. Brittide andmeil on Vene väed kõikidel teistel suundadel liikunud kaitseoperatsioonidele, et koondada suuremad jõud Severodonetski juurde.

Allikad: lääneriigid on arutanud võimalikke raamistikke relvarahuks

Allikate sõnul on USA ametnikud viimastel nädalatel regulaarselt kohtunud oma Suurbritannia ja Euroopa kolleegidega, et arutada võimalikke raamistikke relvarahuks ning lõpetada sõda läbirääkimistega.

Arutluse all on olnud ka mais Itaalia esitatud neljapunktiline raamistik. See sisaldab ka Ukraina neutraalsust NATO-sse astumise suhtes ning vastu saaks Kiiev julgeolekugarantiisid. Samuti hõlmab see raamistik Ukraina ja Venemaa läbirääkimisi Krimmi ja Donbassi tuleviku üle.

Ukraina ei ole lääneriikide aruteludes otseselt seotud. USA ja Ukraina ametnike sõnul ei ole USA survestanud Ukrainat ühtegi kindlat plaani järgima või otseselt surunud neid Venemaaga läbi rääkima.