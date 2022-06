Seadustamata küttekehad teevad hoone müügi keeruliseks

Kasvanud kõrvalkulude tõttu on inimesed hakanud vahetama küttesüsteeme, näiteks elektri- või gaasiküttelt minnakse üle õhksoojuspumbale. Lisatud või muudetud küttesüsteemid tuleb kohalikes omavalitsustes aga seadustada, vastasel korral on korteri või maja müümine keerulisem.

Kinnisvaraportaalidest leiab pealtnäha ilusaid kortereid, hiljem võib aga selguda, et paigaldatud küttekehad ei ole seaduslikud, ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma.

"Vara ost, kus dokumentatsioon ei ole korras, võib tuua kaasa uusi vaidlusi nii naabritega, võib kaasa tuua kohaliku omavalitsuse ettekirjutusi. Selles mõttes oleks mõistlik selline ost läbi mõelda," selgitas Pärgma.

Maakleribüroo 1Partener tegevjuht Martin Vahter sõnas, et maaklerid peavad oma kliente korrastamata dokumentidest teavitama.

"Kui mingil põhjusel maakler tahaks seda kiiresti ära müüa, siis ta ei saa seda teha, sest enamus ostjaid tuleb ikkagi pangalaenuga, et see igal juhul tuleb välja. Nii kui me objekti müüki võtame, me kohe tuvastame, kas seal esineb kõrvalekaldeid projektdokumentatsioonist ja mingeid ümberehitusi, ja hakkame paralleelselt müügiprotsessiga kohe dokumente korda tegema."

Uus Maa kinnisvaramaakler Marina Hodus sõnas, et korrastamata dokumentidega kortereid saab müüa. Lõpuks peab kõik siiski nõuetele vastama.

"Sellist korterit saab müüa, aga see siis paralleelselt müügiprotsessis eeldab, et tegeletakse uue küttesüsteemi seadustamisega. Õnneks uus ehitusseadus võimaldab neid seadustada ka tagantjärele."

Tartu järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint sõnas, et leidub inimesi, kes ei tea, et ka õhksoojuspumpadele on vaja taotleda luba. Loa saamine on keerukas, kui soovitakse näiteks õhksoojuspump paigaldada maja välisfassaadile. Ka naabri keeldumine võib saada saatuslikuks. Aint rõhutab, et dokumendid peavad siiski korras olema.

"Täna valdav osa inimesi ostab korteri ikkagi pangalaenuga ja kui pangalaenuga ostetakse, on vajadus tellida kinnisvara hindamise akt, kus tuuakse alati need ehitise vastavused võrreldes ehitisregistri andmetega välja. Pank üldjuhul tahab, et ehitisregistris oleksid andmed õiged. Ehk kui inimene on paigaldanud endale omavoliliselt õhksoojuspumba või ehitanud maja muul viisil omavoliliselt ümber, siis on raske saada pangalaenu. Andmed peavad saama ehitisregistris korda ehk siis tuleb alustada tagasiulatuvat seadustamist."