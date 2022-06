Tšehhi Vabariik loodab Ukraina põgenikest abi tööjõupuuduse leevendamiseks

Tšehhi Vabariik loodab, et Ukraina põgenikud aitavad leevendada riigis valitsevat kroonilist tööjõupuudust, ehkki seni on põgenike mõju Tšehhi tööturule jäänud ebaoluliseks.

Ukraina naaberriikidega võrreldes on Tšehhi Vabariiki põgenikke tulnud suhteliselt vähe, see-eest on 80 protsenti põgenikest sinna paigale jäänud ning ei ole edasi liikunud rikkamatesse Lääne-Euroopa riikidesse. Pärast koroonapandeemia lõppu on riigis aga järsult tõusnud vajadus uute töökäte järele ning Tšehhi valitsus loodab, et põgenikud tühjad töökohad täidavad. Selleks on põgenikele tehtud Tšehhi tööturule sisenemine lihtsamaks.

Tööpuudus Tšehhi Vabariigis oli aprillis vaid 3,3 protsenti. Kohalikke töötuid on 250 000, vabu töökohti aga 360 000. Juba sõjaeelsel ajal töötas Tšehhi Vabariigis umbes 200 000 ukrainlast, mis teeb uutele tulijatele Tšehhimaal kohanemise ning ka tööleidmise lihtsamaks. Valitsus on muutnud ukrainlastele ligipääsu nii tööturule, kui ka sotsiaalteenustele praktiliselt piiramatuks.

Tšehhi sotsiaalteadlaste hinnangul suudavad põgenikud aga parimalgi juhul täita vaid 2 protsenti Tšehhimaa tegelikust tööjõuvajadusest. Sellest ei piisa kindlasti vajalikeks muutusteks Tšehhi tööjõuturul. Ka on 10 protsenti Tšehhimaal töötanud Ukraina meestest riigist hoopis lahkunud kodumaad kaitsma. Suurem osa Tšehhi Vabariiki jäänud töövõimelistest ukrainlastest on naised, seega pole rasketööstusel erilist lootust endale põgenike hulgast töötajaid leida.

Parem on lugu sotsiaal- ja tervisevaldkonnas. Ka hotellid ja restoranid on põgenike hulgast leidnud vajalikke töökäsi. Tšehhimaa hotellides ja restoranides töötavate ukrainlaste kohta pole küll täpset statistikat, naaberriigis Poolas on restorani- ja hotellitöötajate hulgas aga 53 protsenti ukrainlasi ning samasse suurusjärku usutakse ukrainlastest töötajate hulk jäävat ka Tšehhi külalislahkussektoris.

Lennult leiavad töökoha kogenud professionaalid, eriti IT-sektoris. Tšehhi tööandjate meelehärmiks ei taha paljud ukrainlased küll pikaajalisi töölepinguid sõlmida, sest loodavad peatset sõja lõppu ning kodumaale tagasipöördumist. Tööandjad usuvad, et sõja venides kasvab põgenike huvi pikaajaliste töölepingute vastu.

Suur probleem on ka põgenike vabatahtlike abistajate väsimine. Ilma vabatahtliketa on ukrainlastel aga raske õppida tšehhi keelt ning omandada muid oskusi, mis Tšehhimaal töökoha leidmiseks hädavajalikud.