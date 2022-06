Tööjõunappus võimaldab noortel tööotsijatel kõrgemat palka küsida

Suveks rahateenimisvõimalust otsivatel noortel ei tohiks tänavu töökoha leidmisega suuri probleeme tekkida, sest tööportaalides on kuulutuste arv rekordiline ning eeskätt otsitakse just lihtsama töö tegijaid. Tööjõunappuse tõttu küsivad noored ka rohkem palka.

Maasikakasvataja Helen Kaskema on aastaid suveks noori palganud. Kuna tööotsijatel praegu valikuvõimalusi jagub, küsitakse ka rohkem palka.

"Huvilisi on olnud umbes kolm kuni viis. Kui palju neist kohale jõuab, veel ei oska öelda," ütles OÜ Kindel Käsi juhataja Helen Kaskema.

"Palgasurve on ilmselt igal pool suur ning soovitused on ka igal pool küsida palka juurde. Meie hetkel ei ole läinud palgasurvega kaasa muudmoodi, kui et hooaja lõpuni olijatele oleme välja mõelnud premeerimissüsteemi," selgitas ta.

Tööpakkumiste arv on aastatagusega võrreldes kasvanud umbes viiendiku võrra ning tööportaalid kinnitavad, et kuulutuste arv on praegu rekordiline. Seejuures on tõenäoline, et pakkumisi tuleb veelgi juurde.

"Lähikuudel kindlasti näeme, et olukord ei muutu, pigem süveneb. Tööpakkumisi tuleb järjest juurde ja eks näis, mis majanduslik olukord sügisel teeb," ütles CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Kõige enam on nõutud lihtsama töö tegijad ja teenindajad. Koroonakriisi ajal koondasid restoranid ja hotellid töötajaid, kuid nüüd on piirangud kadunud ja turistid on tagasi. Ettevõtjatele tähendab see, et ruttu oleks vaja leida uued töötajad.

"Tallinnas avatakse üsna palju uusi restorane ja tööjõudu on sinna uutesse kohtadesse tarvis. /.../ Inimesed juba teavad enda väärtust, keegi nagu väga alamakstud palgaga ei tule," ütles restoran Lee perenaine Sirli Lees.

"Eesti majandus on koroonakriisist hästi ruttu taastunud ja paljud sektorid tõepoolest on hästi tugevatel jalgadel, laienevad, palkavad inimesi juurde. /.../ Suvi on paljude inimeste jaoks puhkuse aeg, siis noored võiks suvel seda rakendust otsida ja sellest on siis kasu nii noortele kui ka tegelikult Eesti majandusele tervikuna," rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

"Aktuaalne kaamera" uuris ka noortelt, kas tööle saada on lihtne. Nad kinnitasid, et kes ise tööd teha soovib, see töö ka leiab.

"Oleneb küll noorest, aga minul isiklikult on üpris kerge, võttes arvesse, et ma arvan, kui ma oleksin täiskasvanu, siis ei oleks nii lihtne ilmselt," ütles Marili. Tema hinnangul on noorena tööl käimine vajalik, et tulevikus paremini hakkama saada.

"Sa pead otsima tööd, aga kui otsid, siis leiad. Eelmisel aastal käisime koos malevas ja sel aastal on ka plaanis minna kuskile," rääkisid Grete-Ly ja Lore.