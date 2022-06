Postimehe peatoimetajaks sai Priit Hõbemägi

"Priidu suur kogemus meediajuhi, tegevajakirjaniku ja õppejõuna aitab kindlasti kinnistada Postimehe juhtrolli Eesti kvaliteetseima ja mõjukaima meediamajana," ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Toomas Tiivel Postimehe vahendusel.

Priit Hõbemäe sõnul on Postimehes tohutu potentsiaal ja Eestis täiesti unikaalne usaldusväärsuse varamu. "Tuleb avada kõik need lätted ja allikad, mis Postimehes peituvad, lisada juurde veelgi enam loomingulisust, palju uut tehnoloogiat ja ehitada lõppkokkuvõttes üles Eesti kõige moodsam digitaalne meediamaja, nii nagu seda mõistetakse Euroopas ja Ameerikas," ütles Hõbemägi, lisades, et see võiks võtta umbes kolm aastat.

Priit Hõbemägi on lõpetanud Tallinna Ülikoolis ajakirjanduse bakalaureuse õppekava diplomiga cum laude. Ta on õppinud ka Tartu Ülikoolis vene keelt ja kirjandust. Hõbemägi on töötanud ajakirjas Noorus peatoimetaja asetäitjana, samuti Õhtulehe, Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi peatoimetajana ning Ekspress Grupi meediadirektorina. Hõbemägi on ka ERR-i nõukogu asjatundjast liige.

2012. aastast alates on Hõbemägi Tallinna Ülikooli ajakirjanduse õppejõud. Ta on tegutsenud üle kümne aasta Kuku raadio "Keskpäevatunni" saatejuhina.

Seni Postimehe peatoimetaja ja vastutava väljaandjana töötanud Marti Aavik esmaspäevast enam grupis ei jätka.

2013. aastal sai Postimehe suuromanikuks ettevõtja Margus Linnamäe, pärast seda on olnud Postimehe peatoimetajad: Mart Luik, Merit Kopli, Hardo Pajula, Lauri Hussar, Peeter Helme, Merili Nikkolo (vastutav väljaandja), Kalev Korv (kohusetäitja), Mart Raudsaar ja Marti Aavik.