Postimees vahetas peatoimetajat

Senine Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar asub juhtima Sihtasutust Jaan Tõnissoni Postimehe Fond, teatas Postimees.

Postimees Grupi nõukogu esimehe Margus Linnamäe sõnul on teatav rotatsioon organisatsoonis igati tervitatav, seda enam, kui uutele ja väärikatele positsioonidele liiguvad inimesed ettevõtte seest.

Marti Aaviku sõnul on Postimees täna väga heas seisus ning tal on suur rõõm toimetuse juhi kohale asuda.

"Postimees on ergas ja uuendusmeelne – olgu see siis laupäeval postkasti jõudev Postimees Nädal või igal hetkel uudiseid pakkuv ja uuenev veeb. Meie lugejatel on põhjust rõõmustada ja konkurentidel ärevust tunda," märkis Aavik.

Mart Raudsaar alustas Postimehe peatoimetajana tööd 30. jaanuaril 2020. Raudsaar ei soovinud ERR-ile lähemalt oma lahkumise tagamaid kommenteerida.

2013. aastal sai Postimehe suuromanikuks ettevõtja Margus Linnamäe, pärast seda on olnud Postimehe peatoimetajad: Mart Luik, Merit Kopli, Hardo Pajula, Lauri Hussar, Peeter Helme, Merili Nikkolo (vastutav väljaandja), Kalev Korv (kohusetäitja) ja Mart Raudsaar.